ЧСУ „Наука за деца“: За любознателни деца и големи мечти

Всяко дете носи в себе си естествено любопитство към света - онзи чист порив да задава въпроси и да открива смисъла около себе си. Вече седем години Частно средно училище „Наука за деца“ (Izzi Science for Kids) запалва от тази детска искра истинска любознателност и развива ангажирани млади хора с отлични знания и увереност.

Създадено като начално училище, с идеята за „забавна наука за деца“, днес то предлага цялостен образователен път - от ранна детска възраст до гимназиален етап. Още в детския център за 2-4-годишни мъничета вселената се опознава чрез игра и движение, а в предучилищна възраст децата постепенно навлизат в химията, физиката и биологията. Преходът към училищна готовност започва от рано с подготвителните групи ПУК 1 и ПУК 2, а всяко ново дете преминава през “пробен” ден, за да бъде сигурно дали ще се чувства добре.

Училището работи паралелно по програмите на МОН и Cambridge International с цел да гарантира стабилна национална основа и международна перспектива. Обучението е двуезично, със силен фокус върху природните и обществените науки, математиката и езиците. Предметите по наука и математика се преподават и на английски език, а нивото достига B2 в 7. клас, C2 в 8. клас и Proficiency до 10. клас. Немският е втори задължителен език, а испанският - възможност за трети. Материалната база разполага с 3 отделни сгради, създадени за различните етапи на обучение.

След 10-ти клас учениците избират между 4 профила: Математика и информатика, Природни науки, Предприемачество и Обществени науки.

Резултатите от НВО нареждат ЧСУ „Наука за деца“ сред водещите училища по успех, а Cambridge International отваря вратите към добрите университети по света.

Но най-важното в “Izzi Science for Kids” остава умението да се мисли критично - да се разсъждава, анализира и прави информиран избор. Над 90 преподаватели създават именно такава среда - в която талантът на децата се развива, успехите се поощряват, а стремежът към знание не стихва. Подходът е едновременно взискателен и подкрепящ - с ясни академични стандарти, но и с разбиране към ритъма на всяко дете.

Заниманията в ЧСУ не приключват със стандартните като съдържание предмети - над 20 клуба по интереси дават възможност на учениците да разнообразят деня си и да разширят своите хоризонти. Училището предлага керамика, танци, приложни и дигитални изкуства, театър, както и различни спортове - тенис на корт, волейбол, гимнастика и айкидо. А доброволческите инициативи, училищният вестник и телевизия и маратонът “Izzi Run for Fun” са още примери за сплотеност между учители, ученици и родители.

Повече за ЧСУ „Наука за деца“ можете да научите в сайта.

София Тех Парк - 0885 500 375

А. Каралийчев 10 - 0885 693 415

Имейл: info@izzi.academy

Уебсайт - https://izzi.academy/bg/