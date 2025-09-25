Бира за ценители: 4 любими места в София

Когато есента се прокрадва по улиците на София и ароматът на хмел започва да се усеща навсякъде, градът се превръща в мечтана сцена за любителите на бирата. Столицата ни предлага места, които събират студено пиво и уютна топлина, и представят духа на Октобърфест по най-интересния начин. Там ни очакват смях, приятелства и споделени мигове. А ето и някои от кътчетата, на които ние се спряхме за пенливи глътки и добре прекарано време:

По релсите на вкуса: Биреното пътешествие на Коловоз 41

Едва ли има някой, който не обича “Оборище” - китни квартални улички, зеленина и особено спокойствие. Когато пътят ни води натам, задължително се отбиваме през пивница “Коловоз 41”. Мястото неслучайно е отправна точка за ценителите на добрата бира - богато разнообразие, топъл интериор и отлично обслужване. Очакват ви класически лагери и пшенични вайсове, носещи уюта на познатото, както и модерни крафт експерименти с плътни аромати. Асортиментът е подбран с мисъл за всички вкусове - за почитателите на традиционното и за смелите, които обичат да опитват нови светове в чаша. Още едно предимство на “Коловоз 41” е подкрепата към българските микропивоварни, чиито специални колекции и колаборации превръщат посещенията в любопитни срещи с нови и различни аромати.

В центъра на тази бирена вселена стои „Локомотив“ - флагманът на “Коловоз 41”, пилзнер със свежест и характер, който гостите галено наричат „Пуф-паф“. Напитката създава нестихващо настроение и винаги намира място на масата. До нея гордо се нарежда тазгодишното лятно предложение „Стрелочник“ - индиа пейл ейл, създаден в партньорство с Kazan Artizan, щедро охмелен с модерни новозеландски сортове. А ние с нетърпение ще очакваме отново да се появи в менюто на заведението.

Всяка бира в “Коловоз 41” е замислена като спирка по маршрута на вкусовете - понякога позната, друг път изненадваща, но винаги вълнуваща. Още едно доказателство за страстта към пивото е организирането на събития, обединяващи ентусиасти от близо и далеч. Сред тях се откроява Годишният конкурс за домашни бири на Асоциацията на домашните пивовари в България. В китната атмосфера на заведението гостите се насладиха на шест наливни изкушения, произведени по рецепти на ентусиасти и реализирани в микропивоварни.

И както всяка добра история има своята кулминация, така и тук най-красивият момент идва в края на дългия ден или в началото на безгрижния уикенд. С чаша бира от “Коловоз 41” разбира се - тя охлажда мислите, събира усмивки и вдъхновява разговори. А в компанията на хрупкави картофки, апетитни наденички, сочни бургери или пък стек, напитката намира своята перфектна комбинация.

Като за финал бихме заявили, че ‘Коловоз 41” е релсата, по която животът се движи с вкус, ритъм и усмивка.

ул. "Черковна" 41

087 777 4141

Фейсбук страница

Кехлибарени наздравици между “Летящият Холандец” и “Старият Холандец”

Есента пристъпва бавно в София, взела под ръка цветната си палитра. Но освен златни листа, тя носи и духа на най-големия празник на бирата - Oktoberfest Докато в Германия чашите се пълнят с кехлибарени напитки и широки усмивки, в София също има място, където тази традиция оживява с пълни сили. Всъщност не едно, а две - “Летящият Холандец” и “Старият Холандец”. Представени като двама братя, заведенията носят общата любов към добрата бира. Вече добре познаваме „Летящият Холандец“, заради автентичността и непринудената атмосфера на мястото. Кой не е прекарвал дълги вечери в Лозенец там? Сега, в същия квартал, е открит и новия член на семейството - „Старият Холандец“.

Менюто и в двата бара е своеобразно пътешествие из Европа - от холандски и белгийски предложения, през немски бири и чешки класики, до австрийски специалитети. Тъмни бири, лагери, вайс, бланш и блонд, както и ароматни IPA. Наливна или бутилирана, всяка бира тук несъмнено заслужава внимание и обещава приключение в чаша. А когато към нея се добавят перфектните спътници - традиционно приготвени картофки, сочни вурстчета и емблематичен бургер, удоволствието става завършено.

Не е трудно да разберем защо тези места са толкова любими. “Летящият Холандец“ се е утвърдил като първия и единствен истински холандски бар в България, съхранил духа на северните традиции и усещането за общност. А сега до него застава „Старият Холандец“ - ново и вече обичано място, което разширява тази концепция и добавя свеж поглед.

Kогато прекрачим прага на заведенията, усещаме как пространството диша с живота на посетителите - смях, разговори и дългоочаквани наздравици с плътна, кехлибарена бира. Не знаем за вас, но ние така си представяме перфектната вечер. Меката светлина играе по дървените плотове и стъклените бутилки и напомня на “вкъщи”. А тематичните дрехи на екипа по случай Oktoberfest и малките детайли на декора ни доказват, че истинските празници не се нуждаят от грандиозни приготовления. Трябва ни само добра компания, щипка настроение и една студена бира.

“Летящият Холандец” - ж.к. Лозенец, ул. „Бигла“ 25, 0877 333 932, Фейсбук страница

“Старият Холандец” - ж.к. Лозенец, ул. „Миджур“ 23, 0898 455 578

Ale House: Нов вкус от Мюнхен в сърцето на София

Още с първата крачка в Ale House усещаме, че сме на необикновено място. Защото богатството на бирения избор е несравнимо. От наливни крафт изкушения до бутилирани класики от Германия, Англия, Чехия и Белгия - тук хубавата и вкусна бира, която не може да се намери на всяка крачка в София, е издигната на почит. И е начин на живот.

Сега към превъзходния асортимент се добавя ново бижу - Hofbräu Original от Мюнхен. Да, говорим за онази класическа светла бира, която е символ на баварската култура и гордостта на Октоберфест. Със своя балансиран вкус, леко златист цвят и 5,1% алкохол, тя е перфектното начало на една софийска вечер, която обещава да остане в спомените ви. Засега я има бутилирана, а съвсем скоро ще може да се консумира и като наливна.

Източник: https://www.hofbraeu-muenchen.de/

А ако още не сте били в Ale House, подгответе се за нещо различно. Тук бирата не се сервира както навсякъде другаде. В самия център на София, на “Христо Белчев” 42, пенливата напитка буквално циркулира по тръби из заведението. И потича направо в чашата ви с едно дръпване на кранчето.

Интериорът и атмосферата са забележителни и издържани напълно в класически дух. Доминират тъмното дърво, кожата, безкомпромисния стил - за да може хубавата бира и добрите разговори да са в един тон и да се насърчават едни други. Разбира се, Hofbräu Original е само новата звезда на голямата бирана сцена. В Ale House ще откриете още наливни класики като Paulaner Weissbier Dark, Extra Scout, Neipa и много други.

А за компания към пивото ви очаква богата селекция от кулинарни специалитети. Мезетата и ястията вървят „на корем” и са подходящи за всеки вкус. Цялото меню може да разгледате тук. Още от първата хапка ще останете очаровани.

Тайната на изключителното обслужване е в любовта към всичко, което Ale House прави. Любов към професионализма, утвърдения стил, смелите идеи и безгрижните часове с добра компания. Всички условия за едно от най-добрите преживявания в центъра на София.

Ale House Център, ул. Христо Белчев 42

0884320400

https://www.alehouse.bg/