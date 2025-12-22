Екзотична кухня и неповторима атмосфера: Вкусът на Araks

В градската суматоха често успяваме да се изгубим. Неусетно потъваме в безкрайните задължения и задачи, бързаме напред-назад и сякаш забравяме да се наслаждаваме – на времето, прекарано с любимите хора, на споделените мигове и добрата храна. Но само на няколко минути от столицата се крие едно място, което ни дава шанс да забавим крачка и да се потопим в нови вкусове и култури. Арменският ресторант Araks в Костинброд е истинско убежище, което разказва истории – за уют и гостоприемство, ароматни подправки и неповторими ястия.

Още с прекрачването на прага усещаме една особена топлина – не само заради изкусителните аромати, които се носят из въздуха, но и благодарения на приветливия начин, по който ни посрещат. Меки светлини, изящни картини и интригуващи детайли създават усещането, че сме попаднали на точното място. Ресторантът е създаден с много любов и внимание към детайла така че да бъде възможно най-автентичен: цялата сграда е облицована с вулканичен розов камък туф, внесен директно от Армения. А за онези, които желаят да се потопят още по-дълбоко в атмосферата, комплекс Araks разполага и с уютна хотелска част – идеална за гости, които искат да си подарят малко спокойствие или да съчетаят кулинарното изживяване с пълноценна почивка.

Менюто в Araks е като прозорец към арменската душа. Откриваме изобилие от арменски ястия, приготвени по традиционни рецепти, които определено си струва да опитаме. От ароматно кьопоолу и свежи салати със специални екзотични подправки, до нежно приготвени агнешки и свински котлети на дървени въглища. Едно от любимите ни и най-интересните предложения е Хурджин – тънък арменски хляб, пълнен със сочно пилешко месо, вързан на вързопче и печен във фурна. Можем да опитаме също така Хачапури на сабя печен върху дървени въглища, Гарни Ярах – запечен патладжан с плънка от пилешко и зеленчуци, Тжвжик – пилешки дроб запечен със специален доматен сос, с чушки и домати печени на въглища, както и Хинкали с телешка кайма. Всичко това – страхотната храна и изисканата обстановка – превръща всяко посещение в преживяване. И гарантира, че ще се връщаме тук отново и отново.

089 775 5770

ул. “1-ви май” 35, Костинброд

