В обятията на Пирин: 3 места в Банско, които препоръчваме

Храна, вдъхновена от природата: Менюто на Skabrin Resto Bar

Сред кристалната тишина на Пирин, където въздухът звъни от студ, а пистите блестят като опънати струни на невидима арфа, добрият вкус заема специално място. Без значение дали сме прекарали деня в летене по склоновете, или пък на разходка из калдъръмите на Банско, накрая търсим нещо ароматно и засищащо. Тогава погледът се насочва към Skabrin Resto Bar - място, в което даровете на природата са умело поднесени, а умората отстъпва място на тихо, сладко очакване. Тук планината сваля снежната си шапка и влиза вътре под формата на аромат - бор, смола, билки и диви плодове. Като обещание, че вечерята няма да бъде просто храна, а завръщане към истинските и прости наслади.

Този сезон гостите са посрещнати от специално тристепенно меню. Изборът се случва на момента и се състои в предястие, основно и десерт. За начало можете да опитате патешките сърца с картофи, бор и печен чесън, чиито вкусове напомнят за разходка из зимна гора. Следва дивечова капама от глиган, елен, фазан, кървавица и чекане (червено цвекло) - засищаща и ароматна комбинация. А за финал залагаме на суфле от манатарки и лешник, тофи от шишарки и сорбе от боровинка с хвойна.

Освен с любопитни специалитети, Skabrin Resto Bar впечатлява и с отношението към продуктите. Сезонността и местните фермери са в основата на концепцията, а всяка съставка получава внимание и втори живот, за да се намалят хранителните отпадъци. Тук индустриалните напитки отсъстват - водата се филтрира и газира на място, а гостите могат да избират между различни видове газировка.

Освен това,„Лабораторията“ на ресторанта позволява експерименти с нови вкусове и авторски коктейли - комбинации като ябълка с бор, круша с хвойна или целина с естрагон.

Самата история на Skabrin Resto Bar също е специална - родена в мечта, отгледана в приятелство и облечена с уважение към българската кухня. Идеята за прогресивна национална кухня води до създаване на място, където традицията диша свободно и се развива. Всичко започва, когато снователят Огнян Иванов и неговият приятел Александър Скабрин вдъхват нов живот на къща, построена преди век в сърцето на Банско. Дървото запазва спомена, камъкът - устойчивостта, а ръчно създадените съдове и приглушената светлина допълват приказката.

Днес Skabrin Restobar живее като ресторант, в който вкусът остава в сърцето, както следата от ски остава върху утринната пудра. Леко, красиво и истинско.

Хотел White Lavina: Любов към планината, уюта и приключенията

Зимните месеци най-после са тук. А заедно с тях пристигат и онези дългоочаквани трепети - това е сезонът на белите утрини и дните, които завършват с розови залези над върховете.

Години наред именно хотел White Lavina се утвърждава като място, където любителите на снежните спортове откриват не само удобство, но и истинско усещане за принадлежност. С времето тук се оформя общност от хора със сходен ритъм и отношение към планината. А днес гостите се връщат всяка зима, разпознават се, поздравяват се преди първото качване към лифта и споделят историите си в края на деня. И точно това е най-специалната част.

Разположен само на няколко минути от кабинковия лифт в Банско, White Lavina е любима отправна точка за ски, сноуборд, фрирайд и ски туринг. А след натоварения ден на открито идва онзи тих момент на завръщане към топлината, който прави ваканцията пълноценна. Стаите и апартаментите в хотела са светли и удобни, с подово отопление, меки завивки и функционални пространства. А уелнес центърът ни посреща със сауна, парна баня, джакузи, шоково ведро и масажи, гарантиращи заслужен релакс и спокоен завършек.

Насладите продължават и в ресторант White Lavina Food & Wine, където ви очакват италиански специалитети, традиционни български вкусове и изтънчени вина. Закуската с местни продукти, прясно изпечени кроасани и домашна баница пък задава тон на деня, а лоби барът е още едно място за ароматно кафе или свеж коктейл.

Но White Lavina не принадлежи само на зимата - комплексът е усвоил ритъма на всички сезони. Когато снегът се стопи, планината разкрива зелената си страна, изпълнена с маршрути и безброй активности. Хотелът отдава под наем електрически планински велосипеди и крос кънтри колела, а за децата има организирани спортни лагери по колоездене и преходи, които развиват увереност, приятелства и разбира се - уважение към върховете.

Защото това е място, където спортът не е задължение, а начин на живот. Където сезоните се сменят, но желанието за активност остава. И без значение дали сте в Банско за ски, за лятна почивка или за семейно приключение, White Lavina ви посреща с отворени обятия. Винаги и по всяко време.

Totem Ski and Board Center: 15 години правилният избор в Банско

Банско е дестинация, където всеки от нас има безброй спомени. Когато настъпи нов сезон обаче изборът на правилен ски или борд център за обучение става все по-труден. Затова ви представяме училище, на което неведнъж сме се доверявали, заради любимите инструктори и настроението, което създават - Totem Ski and Board Center.

Вече 15 години Totem се слави като бутиковото кътче в Банско, което връща удоволствието от зимните спортове. Центърът се състои от малък екип, успял да запази духа и настроението. Винаги усмихнати и приветливи, инструкторите са изцяло на ваше разположение по време на уроците, защото вярват, че ските и сноубордът не са просто бизнес, а начин на живот, който искат да споделят с вас.

Сърцето на Totem са именно инструкторите - не просто хора със сертификати, а истински професионалисти с подход. Те знаят, че всеки човек е различен - един търси адреналин, друг се бори със страха, а трети иска да изчисти техниката си до съвършенство. Затова ви посрещат с търпение, опит и виждане относно детайла и методиката, така че да ви предразположат бързо и лесно.

Независимо дали сте опитен професионалист, или се готвите да направите първите си завои, Totem предлагат страхотни уроци по ски и сноуборд, които да изпълнят вашата почивка с незабравими моменти и емоции. От индивидуални занимания до групови курсове, експертните инструктори ще ви помогнат да овладеете пистите с увереност и стил за нула време.

При децата всичко се върви като на игра, а при възрастните - изграждане увереност. Целта на Totem е: когато свалите ските в края на деня, да сте доволни от самите себе си, а усмивката да не слиза от лицето ви.

И най-добрият скиор не може да покаже способностите си без правилното оборудване. Затова в Totem обръщат специално внимание на комфорта. Мястото е известно със своята професионална екипировка и Bootfitting - напасването на обувката слага край на болката, дава повече контрол и истинско удоволствие от карането.

В техният PRO магазин и рент зона ще откриете чисто нови модели и топ брандове като HEAD, Armada, Hestra, Dalbello, Von Zipper, Leki и Mico. Сервизът им също е безкомпромисен, за да получите повече сигурност и удоволствие

Несъмнено тук ви очаква лично отношение, приятелска атмосфера и професионализъм без компромиси! Затова тази зима ви чакаме на пистата заедно заедно с Totem!

