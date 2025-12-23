Коледа в Happy Bar & Grill: 13 000 награди специално за вас

Коледа несъмнено е най-магичното време от годината - онзи кратък миг между усмивки и подаръци, когато светлините блестят по-ярко, а хората търсят повече поводи да бъдат заедно. Може би “заедно” е думата, която най-точно описва празниците - вечерите са изпълнени с очакване, разговорите се разтягат дълго, а около масата са събрани най-близките ни.

В тази празнична пауза Happy Bar & Grill се вписва съвсем естествено като място за срещи и близост. Тук познатите вкусове приветстват коледното настроение без фанфари и излишен шум, но с топлина и грижа. И с онова усещане, че някой вече се е погрижил за всичко. Именно тогава храната придобива друго значение - тя става жест на внимание, повод да останем по-дълго и сладък фон на разговорите ни.

Няма как да пропуснем, че екипът на Happy обича изненадите и го доказва за пореден път. Този сезон веригата умножава радостта ни с малко коледно чудо - специалната игра “Коледа е при нас” обещава искрени усмивки и общо 13 000 награди.

В периода от 8 до 28 декември всеки гост има шанса да се включи в кампанията и да направи посещението си още по-вълнуващо. Условията за участие са съвсем лесни и достъпни - при сметка на стойност над 80 лв., се избира дигитална коледна топка, разкриваща моментна изненада. Част от подаръците се получават на място, а други дават възможност за по-големи награди. Нужна е само кратка онлайн регистрация на официалния сайт.

Сред находките, които чакат да бъдат открити, са брандирани одеяла, чаши и термоси, ваучери за покупки, както и кодове за отстъпка при следващо посещение в ресторантите на Happy. Очакват ви също 3D стикери, QR кодове за намаления в онлайн магазина на Sport Box и козметични кутии с пяна Миаманте. А най-щастливите гости могат да спечелят и почивка в петзвездния Grand Hotel Bansko.

Зимното меню, разбира се, е още една причина да посетите Happy и да се потопите в магията на сезона. Царска медена туршия, спаначени кюфтенца, както и златен карфиол с нар и кашу са новите постни изкушения, които несъмнено трябва да опитате. Любимите класики от основното меню също присъстват, а домашните лимонади и изтънчени вина допълват вкусовата палитра.

Накрая бихме добавили, че в Happy Bar & Grill празниците са посветени именно на щастието, което се състои в топлината, срещите с любими хора и малките изненади, заслужаващи голямо внимание.

Сайт

Списък с контакти