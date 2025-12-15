Зимна идилия в Катарино СПА хотел 5*

Освен за елхи, подаръци и весело празнуване, вярваме, че зимата е време най-вече за пълноценна почивка. Тя е като меко одеяло, в което удобно да се сгушим, да спрем да бързаме по безбройните задачи и просто да се насладим на уюта и спокойствието около нас. И докато студът навън неусетно ни примамва в неговия лежерен ритъм, ние вече мечтаем само за едно – подходящото място, където да се отдадем на пълен релакс в зимната идилия.

Петзвездният СПА хотел Катарино е нашето любимо убежище за съвършено планинско бягство, скрито само на минути от Банско. Цели 31 000 кв. м площ, в които времето сякаш е спряло, а главни герои са луксът и невероятната природа, която ни заобикаля. Изумителните гледки и чистият въздух веднага ни предразполагат да се отпуснем, а от всеки ъгъл струи блажено спокойствие и хармония – топли цветове, естествени материали и елегантен интериорен дизайн. И ако търсите вашето перфектно пътешествие, хотелът предлага специални пакети “Зимна СПА и Ски ваканция” с отстъпки при минимум 3 или 5 нощувки, така че да се насладите на приказния сезон още повече.

Любителите на приключенията и зимните спортове могат да се възползват от безплатни трансфери от и до началната станция на лифта в Банско по разписание, така че да се спускат смело и без притеснения цял ден. А след цял ден на пистите няма нищо по-хубаво от това да релаксираме в модерния СПА център. Очакват ни минерални басейни, инфрачервена сауна, леден фонтан, тепидариум, финладска и кива сауна, солна стая, релакс зона и любимото ни: външно джакузи със спираща дъха гледка към снежната планина. Тези, които търсят истинско уелнес преживяване, могат да се поглезят с някои от невероятните масажи и процедури като ароматерапия с био масла, флотационна вана, СПА ритуали и терапии с вулканични камъни и вендузи.

А когато слънцето залезе, идва време и за най-вкусната част от преживяването. Храната в Катарино е истинска философия – всички месни и млечни продукти идват от собствените ферми на комплекса, което гарантира ненадминато качество и автентичен вкус. Посреща ни изключително разнообразие фантастично приготвени ястия, както и емблематичната им авторска жива бира „Калугерица“, която можем да дегустираме само тук. Освен страхотната кухня и атмосфера, семействата ще оценят и вниманието към най-малките гости. Новият детски кът, открит след летните подобрения, удвоява мястото за игра и превръща хотела в едно от най-добрите места за семейна планинска ваканция. Всичко това е резултат от постоянните инвестиции и обновления – почти всяка година Катарино въвежда нови подобрения, за да запази високото си ниво и да продължи да изненадва гостите си.

И може би именно затова не е изненада, че комплексът беше отличен с първо място в категория „ТОП 10 на най-добрите петзвездни планински хотели в България“ за изминалата година. Признание, което само потвърждава онова, което гостите сами разбират още с прекрачването на прага – че Катарино е място, което прави зимната почивка още по-красива, топла и пълноценна.

2760 Разлог

0893 088 980

https://hotelkatarino.com/