Зимата е тук: 4 любими дестинации в Банско

Остават броени часове до откриването на зимния сезон в Банско и трепетът става по-силен с всяка секунда. Планината се облича в снежна премяна, а ароматът на прясно изпечени вкусотии изпълва въздуха - в момента не можем да се сетим за по-добра комбинация. Защото точно сега магията на Пирин се събужда - пистите чакат първите следи на скиори и сноубордисти, а китните улички на града предлагат неповторимо съчетание от традиции, култура и съвременни забавления. Затова ви предлагаме маршрут от 4 места, които правят престоя в любимия ски курорт още по-незабравим:

Snow Peaks Ski School: Традиция, родена сред снежни върхове

Свободата понякога се изразява в един умел завой сред пухкав сняг, докато вятърът чертае своите невидими пътеки около върховете. И щом заговорим за такъв вид вълнения, неусетно се сещаме за Банско и Snow Peaks Ski School. Училището се намира в непосредствена близост до кабинковия лифт и вече години наред привлича всички ентусиасти, които копнеят да се докоснат до еуфорията на снежните спортове. Мястото предлага различни видове уроци - индивидуални, семейни и приятелски, както и групови. А резултатът е само един - умения, оставащи за цял живот.

Историята на Snow Peaks започва като малка семейна идея, родена от дългогодишна любов към планината и снежните спортове. С течение на времето тази страст се предава между поколенията и постепенно оформя сърцето на училището - желание да се споделят знания, да се развиват умения и да се създава общност. Така през 2009 година Snow Peaks израства естествено като училище, в което винаги ни посрещат с традиция, професионализъм и човечност - място, където всеки може да открие своя ритъм между белите склонове.

Без значение дали сте фенове на ските или сноуборда, дали за пръв път усещате трепета върху дъската, или пък желаете да усъвършенствате карвинг техниката си, Snow Peaks е правилната дестинация за вас. Тук ще откриете и качествена екипировка от утвърдени брандове, както и ски сервиз. Всичко това - в една приветлива обстановка, само на минута от кабинковия лифт.

Както вече споменахме, екипът на Snow Peaks ни очарова със своята подготовка и умението да предава знания, натрупани сред световните писти. Техният опит се усеща във всеки жест, във всяко обяснение и всяка корекция, която прави завоите по-уверени, а движението - по свободно. Особено внимание се отделя и на най-малките приключенци в специално обособена зона.

Именно тази отдаденост издига Snow Peak като общност, която подкрепя, вдъхновява и вярва, че напредъкът се гради с търпение и ясна посока. А над всичко стои усещането, че планината дарява свобода, достъпна за всеки, който я потърси.

Новият Град, ул. „Найден Геров“ 1

088 871 2888

https://www.snowpeaks.bg/bg

Нов сезон, нови изненади: Мечтаната почивка в хотел Зара

Едва ли има по-ясен знак, че душата ни копнее за бягство от мига, в който погледът започва да търси линиите на планината. Сякаш там се крие онова спокойствие, което градът отдавна не може да даде. Точно с такъв копнеж започва пътуването ни към хотел Зара. Разположен само на минути от центъра на Банско и от началната станция на лифта, комплексът предлага съвършен баланс между активна почивка и истинското уединение. Просторните стаи и апартаменти са известни със своето модерно обзавеждане и естествена светлина. А балконите откриват гледки, които ни напомнят, че понякога щастието се настанява удобно сред свеж планински въздух и онази рядка, приказна тишина.

Част от магията на Зара е и новата кулинарна глава, която хотелът разгръща с впечатляваща увереност. Начело на трансформацията стоят двама изключителни професионалисти - шеф Панайотис Коуцоувелис, чието име отеква в гръцката гастрономия с уважение и традиция, и шеф Симеон Стоянов - първият със собствено кулинарно предаване в България. Под тяхното ръководство менюто се превръща в творческо пространство с премиум продукти, изтънчени вкусови линии и съвременна средиземноморска концепция. А крайният резултат? Свежест, стил и удоволствие във всяко ястие.

Кулинарната приказка е допълнена и от обновената атмосфера на ресторанта. Защото философията на ЗАРА е само една - гостите да останат още малко, да се насладят на детайлите и да се отпуснат в топлия ритъм на планинската вечер. Казано накратко: по-добро цялостно преживяване и повече наслади за всички.

Но промяната в Зара не спира дотук. Тя продължава и в стремежа към пълно възстановяване на гостите. Още една стъпка в трансформацията е присъединяването на Evia SPA & Wellness - утвърдена уелнес компания, оперираща в едни от най-престижните хотели в страната. Очаква ни изцяло нов стандарт на релакс и професионално обслужване. Заедно с това, хотелът надгражда и в управленската структура, за да гарантира бързи реакции към нуждите на клиентите и по-високо качество на услугите.

А за любителите на зимните спортове, Зара предлага допълнителни удобства. На разположение са ски гардероб и безплатен трансфер до пистите за по-безгрижни и усмихнати дни в планината. Погледът напред също е обещаващ - комплексът планира цялостна модернизация, на която ще станем свидетели съвсем скоро. Не знаем за вас, но ние нямаме търпение.

кв. Глазне, ул. „Явор“

0892 412 622

https://zarabansko.com/bg/

Bar Canto: място, където нощите звучат красиво

В подножието на Пирин, сред снежния чар и пулса на зимния сезон, има едно място, където нощта има своя ритъм и душа. Canto е бар, в който музиката и атмосферата се сливат в съвършен баланс - място за онези, които търсят елегантност, вкус и усещане за истински живот. От прага те посреща топлината на приглушената светлина и мекия блясък на неона. Интериорът е създаден с внимание към детайла - комфортни сепарета, дървени акценти и модерен дизайн, който носи и градски стил, и планински уют. Звукът на пианото звънва леко, първите ноти се смесват с аромат на изискано питие, а усмивките на екипа подсещат, че си попаднал на правилното място.

Canto е бар, в който всяка вечер има свой собствен сценарий.

Музиката е живата му същност - пианото е сърцето на пространството, а около него вечерите се превръщат в малки спектакли.

От нежни джаз мелодии до страстен соул, от акустични вечери до импровизации под звездите - тук всяка песен носи емоция.

През всяка събота и неделя, преди и по време на активния ски сезон, сцената посреща гост-изпълнители, които добавят ново измерение на преживяването.

Гласовете им изпълват залата, публиката приглася, чашите леко звънтят, а атмосферата се превръща в жива симфония от настроение и близост.

Тези уикенд вечери са истинският подпис на Bar Canto - артистични, топли, пълни с живот.

Барът предлага внимателно подбрана селекция от напитки - класически аперитиви, съвременни интерпретации, фини вина и премиум дестилати.

Тук няма нужда от гръмки имена - всяка напитка има свой характер, аромат и баланс, създадени да допълнят музиката и момента.

А за онези, които търсят нещо леко и освежаващо, домашните безалкохолни предложения носят същата грижа и финес.

С капацитет от около 120 места, Bar Canto е едновременно интимен и просторен.

Тук можеш да отпразнуваш специален повод, да организираш стилно частно събитие или просто да изживееш една пълнокръвна вечер сред хора, които ценят добрия вкус и живата емоция.

Всяко посещение е различно - но винаги оставя спомен за уют, изтънченост и онзи фин баланс между енергия и спокойствие. Този сезон Bar Canto отваря врати на 20 декември, готов да подари на Банско нови мелодии, нови гласове и нови вечери, които ще се помнят. Защото тук пианото не просто свири - то разказва истории.

И ако останеш до края на вечерта, ще чуеш как всяка от тях носи по малко от теб.

Банско, ул. Страгите 2

+359 887 566 036

https://www.alpen.bg/bg/canto/

Италиански ресторант Alpen

Сред белите склонове на Пирин, където въздухът ухае на бор и тишината има свой ритъм, се ражда едно кулинарно убежище - Alpen. Тук, сред уюта на Банско, планинската чистота се среща с италианската душа, а всяко ястие разказва история за страст, изкуство и изтънчен вкус.

Вдъхновението зад Alpen идва от шеф Георги Ерменков - готвач по професия и кулинарен пътешественик по призвание. Той преминава през специализация във френския ресторант Mascaret, отличен с две звезди „Мишлен“, и се обучава в школата на Карлос Марсал, главен готвач на френското посолство.

Опитът и усетът му към детайла се превръщат в почерк, който отличава всяко ястие - чист вкус, елегантен баланс и уважение към продукта.

Менюто на Alpen е пътуване през вкусовете на Италия - от нежната Бурата Капри с маслини Таджаска и балсамов оцет, през тосканските кюфтенца Салсича, до изтънченото пиле Салтимбока с бекон, пармезан и винен сос.

Пастата и ризотото тук са истинска симфония на ароматите - Тортелони ди бъфало с биволска страчатела и трюфелов сос с манатарки, или ризото Гамбери Тартуфо със скариди, трюфел и див лук.

А финалът - сладък, но различен. Класическото Тирамису тук има свой характер - поднесено с домашно джелато и нежен сос от солен карамел, то пречупва традицията през съвременен прочит и оставя спомен, който трудно се забравя.

В Alpen всяко посещение е преживяване - ароматът на прясно изпечен хляб и вино, топлата прегръдка на светлината, тихият пламък на камината и усмивките на екипа създават неповторима атмосфера.

Тук Италия и Пирин се срещат не просто в кухнята, а в усещането за спокойствие, уют и принадлежност.

Alpen е място за хора, които вярват, че храната има душа.

Банско, ул. Страгите 2

За резервации: +359 887 566 036

https://www.alpen.bg/bg/