Винено пътешествие: 3 особено специални места

Светът на виното често напомня на нежно написано писмо от любим човек - ароматите му разказват истории за дълги летни залези, за меки хълмове, за лозя, в които времето се усеща по-различно. Точно затова сега ви водим към едни от най-очарователните места, където тази магия оживява - любимите ни магазини за вино. Те събират под своя покрив тишината на изкуството, страстта на майстори и богатството на различни региони, превръщайки всяка бутилка в малък свят от чувства и блясък.

Angel’s Estate и новите мащаби в българската винена индустрия

Българската винена индустрия преживява период на ускорена трансформация, а Angel’s Estate е един от най-ярките примери за това развитие. След придобиването от Purcari Wineries Group, водещия винен производител в Източна Европа, избата в Нова Загора преминава през цялостна модернизация и ново стратегическо позициониране.

Purcari, компания с шест изби в три държави и годишно производство над 25 млн. бутилки, вижда в България логично продължение на своята визия за качество и културен диалог. Регионът около Нова Загора, често наричан „българската Тоскана“, предоставя идеални условия за развитие - тероар с потенциал, който групата превръща в основа за следващото поколение български вина.

Инвестициите в Angel’s Estate надхвърлят 6 млн. евро само в рамките на две години. Подменена е технологичната инфраструктура, изградени са нови линии за обработка, обновени са ферментационните съдове и са внедрени процеси за автоматизация. Разширеният капацитет достига 2,5 млн. литра, а фокусът пада върху контролираното лозарство и обучен екип, който да гарантира последователно качество.

Паралелно с технологичната модернизация Angel’s Estate развива и нов стил на винопроизводство. Това включва отлежаване в италиански глинени амфори, разнообразни интерпретации на Совиньон Блан и селекция от лимитирани серии, насочени към потребители, които търсят нови и различни профили.

Портфолиото на Angel’s Estate обединява три основни серии, които отразяват различни стилове, вкусови профили и потребителски предпочитания. „Angel’s Estate“ е най-достъпната и популярна линия на избата, включваща свежи и модерни вина, които предлагат отличен баланс между качество и цена. Серията включва едносортови бели, розе и червени предложения с лек, ароматен характер, ориентирани към ежедневна консумация и широка аудитория.

Следващото ниво е „Stallion“ - по-ексклузивна и по-структурирана серия, отличаваща се с по-комплексни сортове вина, с изразен тероарен характер.

На върха стои „Deneb“, премиум серията на Angel’s Estate, създадена с най-високи технологични стандарти и селекция от грозде от най-добрите масиви. „Deneb“ предлага бели, розови и червени вина на избата, насочени към ценители и специални поводи.

Изпълнителния директор Григоре Мериакре определя мисията на избата, като създаване на истински, силни и трайни емоции и преживявания. “Виното има смисъл само когато събира хора. Всяка бутилка е повод за разговор и моменти, които остават“, допълва той. Със стратегическа визия, модернизирана база и амбиции за развитие Angel’s Estate заема водещо място в българското винопроизводство.

бул. Симеоновско шосе №110Б, ет.4, офис 22

+359 889 377 001

https://www.angelsestatebg.com/

Пенливо вино от Pop the Cork: Малки балончета, големи моменти

Какъв е звукът на щастието? Съвсем естествено, този въпрос предизвиква различни отговори, но често има общ елемент между всички. Един миг, който се повтаря многократно - тихо очакване, леко завъртане на ръката и кратко “пук“ от коркова тапа. Именно около такива емоции възниква Pop the Cork - първият онлайн магазин в България, посветен изцяло на пенливи вина.

Ели и Мишо създават курираната си селекция без големи думи, но с голяма грижа. Те опитват, търсят, говорят със семейни производители и избират само това, което наистина им харесва. Тук няма масови решения, няма мислене спрямо каталози, нито пък от „всичко по малко“. Има внимателен избор, искреност и уважение към малките изби, които подхождат към виното със страст.

Тази честна, нишова селекция се усеща най-силно в находките, които можем да открием в магазина. Просеко линиите на Salatin, например, са сред най-отличаващите се в България - свежи, фини и много любими. Наш личен фаворит е Salatin Prosecco Rose DOC Millesimato Brut с аромати на бели цветя, сочна круша, ябълка и фин акцент на червени плодове.

Креманите на Ackerman от долината на Лоара пък добавят френски спокоен стил, в който е лесно да се влюбиш. А шампанското от производители като Fleury, Jean-Marc Sélèque и André Jacquart показва различни лица на региона. Не онези от билбордове, а семейните, които правят вино от поколения. И да, френското шампанско неусетно предизвиква усмивки. Защото без значение дали е специален повод, или просто обикновена вторник вечер - важното е, че балончетата в чашата носят настроение, което трудно се заменя с каквото и да е друго.

А когато предстоят любимите празници, Коледа и Нова година, една бутилка пенливо вино често се оказва най-смисленият подарък. Защото се споделя, отваря се в компания и създава история. Ние се спряхме на новите каталунски кави на Nuria и Sumarroca. Núria Claverol Rosé Organic Cava определено пленява със своите нотки на диви ягоди и малини, докато Sumarroca Gran Reserva Brut Nature Cava 2022 носи по-смел характер. Магазинът предлага и 0% секция, създадена за хора, които търсят същото празнично усещане без алкохол. А подробните описания в сайта ще направят избора ви още по-лесен и приятен.

За финал, бихме заявили, че попадайки при Pop the Cork, не откриваме просто изискани напитки, а и повод за усмивка. И разбира се - едно щастливо “пук”.

https://popthecork.shop/

+3598 9224 7777

CASAVINO: Виното като пътуване из Европа

Не знаем за вас, но ние определено обичаме да пътуваме из Европа. Да откриваме нови светове, да се губим из малки шарени улички и разбира се - да дегустираме местните специалитети. Вече 17 години CASAVINO събира такива истории - веригата селектира над 1400 изключителни вина от различни кътчета на Стария континент. От Тоскана до Бордо, от португалските и австрийските хълмове до слънчевите лозя на България и Новия свят. Само си представете богатството в магазина и разнообразието от аромати!

Тук можете да откриете български съкровища като "Льо Роа Солей Розе Кот дьо Прованс" с нотки на розов грейпфрут и сладка ванилия. А червеното изкушение "Братанови "Баща и Син" Каб.Фран и Каб.Совиньон" се гордее с нюанси на черен плод и шоколад, описни в хайку. И е особено подходящо за настоящия сезон. За ценителите на класиката пък Fine Wine селекцията комбинира италианската елегантност на "Луче Тоскана" от Фрескобалди с френското великолепие “Шато д`Исан Марго 2017” - бутилки, носещи духа на двете най-обичани винени дестинации.

А сред голямото разнообразие по регалите могат да се открият и вина без съдържание на алкохол. За пръв път опитахме такива именно тук. И можем смело да кажем, че не отстъпват по вкус, а в същото време носят една по-различна лекота и ефирност.

CASAVINO не само предлага изкусително вино, но и го превръща в цяло приключение. В магазините редовно се организират дегустации, които въвеждат във вселена от нови вкусове и събират хора с една и съща страст. Освен това, през април 2026 предстои и обучението “Основи на виното” - 10 теоретични и практически лекции, създадени за ентусиасти, които искат да се докоснат до изкуството на напитката още по-отблизо.

Екипът на CASAVINO вярва, че доброто вино е най-сладко, когато го споделяме с любими хора. Затова всяка каса от 6 бутилки идва с 10% отстъпка, а при поръчка на над 12 артикула доставката е безплатна. Клиентите на CASAVINO Club пък могат да се насладят и на допълнителни привилегии, както и на специални предложения през годината. А за онези които искат да опаковат щастието в бутилка, Gift картите на CASAVINO са перфектният избор. През декември са актуални и празничните предложения. Без значение от повода, виното-подарък винаги предизвиква усмивка. И желание за още великолепни пътувания.

Магазини и контакти

https://casavino.bg/