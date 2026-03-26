ЧИСТИ.БГ: Свежест във всяко пространство

Пролетта вече наднича зад ъгъла - светлината става по-мека, дните по-дълги, а желанието за свежест и подреденост се прокрадва съвсем естествено. Именно сега започва и сезонът на голямото почистване. И тук особено се откроява ролята на ЧИСТИ.БГ - екип от приятелски настроени професионалисти, известни със своето ведро отношение и безкомпромисна работа. Подходът им разчита на лекота и прецизност, а резултатът е среда, в която човек наистина иска да остане. Неслучайно компанията се утвърждава като бутиков и нишов партньор за клиенти, които ценят индивидуалното внимание и високия стандарт.

От създаването си през 2019 г., ЧИСТИ.БГ постепенно изгражда репутация на ексклузивен партньор в почистването, а доказателство за това е партньорството с елитни клиенти в корпоративния и частния сектор. Портфолиото им включва почистване на офиси, домове, университи, църкви, посолства, заведения, складове и други.

А всеки нов ангажимент започва с разбиране на конкретните нужди и завършва с резултат, който надхвърля очакванията. Защото вместо универсални решения ЧИСТИ.БГ предлага професионални услуги, съобразени с особеностите на всяко пространство.

Можете да се възползвате от следремонтно, основно и абонаментно почистване, както и машинно изпиране на автосалони, мокети и мека мебел (дивани, матраци и фотьойли), които веднага възвръщат своята свежест.

А специализираните дейности като пясъкоструене, почистване на графити, импрегниране и запечатване на повърхности добавят още стойност към богатото портфолио на ЧИСТИ.БГ. Важно е да отбележим, че всяка услуга се изпълнява с еднакво внимание. От прецизното почистване на дограми и мебели до двустранното измиване на прозорци, което внася повече светлина в пространството.

ЧИСТИ.БГ обаче не спира само до почистването. За вас те предлагат допълнителни услуги - транспорт, пренасяне, товаро-разтоварни дейности с мотокар на определена от клиента локация, както и възможности за краткосрочно и дългосрочно складиране. Целта е само една: да улеснят вашето ежедневието и да гарантират спокойствие в моменти на промяна. Представете си колко по-лесно ще е да знаете, че всичко е подредено, без значение дали става дума за офис, дом или събитийна зала. Тази гъвкавост превръща компанията в надежден партньор при различни ситуации - от преместване до организация след събития. Почистването след мероприятия, освежаването на офиси, грижата за кухненски уреди като хладилници и фурни, както и поддръжката на автомобилни салони са част от широкия спектър услуги на компанията. А поради големия интерес, в момента ЧИСТИ.БГ разполага с ограничен брой свободни часове за абонаментно почистване на офиси и домове. Затова ви препоръчваме да запазите място още сега и да посрещнете пролетта подобаващо. Всички останали услуги също са на Ваше разположение само с едно телефонно обаждане.

0897 640 460

https://chisti.bg/

ул. „проф. Янаки Моллов“ 1