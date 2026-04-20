Clean Labs: Идеална чистота без усилие

Топлото време ни очаква - идеалният момент да поканим приятели вкъщи, да приготвим барбекю на терасата или просто да се насладим на сладки приказки в хола. Понякога обаче списъкът от задачи и ангажименти расте с пълна сила и на нас все не ни остава време да приведем дома си в желания вид.

От Clean Labs обаче вярват, че заслужаваме да се насладим на любимите моменти с добра компания. И без притеснения относно чистотата. Затова предлагат редица услуги - от основно почистване до почистване след ремонт, преди и след наематели, професионално пране на мека мебел и матраци, както и почистване на бани и прозорци. Казано накратко - всичко необходимо, за да може домът ни да заблести.

Основното почистване се осъществява с професионална техника и висок клас препарати на алкална основа, които почистват ефективно, без да натоварват средата и здравето в дома. В работата се използват и парочистачки с температура на парата до близо 175 градуса, което позволява дълбока дезинфекция и елиминиране на микроби и вируси без необходимост от агресивни киселини. Екипите на Clean Labs са обучени и подготвени да работят с различни повърхности и специфики, като комбинират опит и прецизност във всяка стъпка.

Освен почистване на домове Clean Labs се гордее и с професионално почистване на офиси, където хармоничната среда е от ключово значение за добрия имидж на фирмата и продуктивността на служителите.

Не на последно място: зад Clean Labs стои ясно изградена система, която не крие изненади. Напротив - всяка услуга следва стриктна и последователна процедура. Възможен е безплатен оглед на място или изпращане на видео от страна на клиента, което да улесни комуникацията и да гарантира точна оценка.

Останахме приятно изненадани и от услугата „домашна помощница“ - идеално решение за съвременното динамичното ежедневие. Можете сами да избирате кога да се извърши почистването, а работата се осъществява с материали, осигурени от вас. Това е практичен избор както за заети хора и семейства, така и за стопани на домашни любимци, където поддържането на чистота изисква постоянни усилия. Домашната помощница едновременно поддържа реда и създава по-здравословна и приятна среда, като спестява време и позволява фокус върху истински важните моменти. А възможността да се разчита на един и същ човек изгражда допълнително доверие. Затова ви препоръчваме да се доверите на Clean Labs и да се насладите на свежо пространство. Всяка пролет започваме на чисто - и има защо.

ж.к. Белите брези, ул. „Хайдушка гора" 38, ет.2, офис 3

contact@cleanlabs.bg

Телефон: +359 884 026 061

https://www.cleanlabs.bg/