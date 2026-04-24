Defileto: Рафтинг приключения сред живописния Искър

Пролетта е в разгара си - зелени дървета, свеж въздух и онова усещане за лекота, което кара всичко да изглежда по-живо и по-истинско. Слънцето несъмнено умее да подобрява настроението и ни кани към повече приключения навън. Затова сега ви водим на една разходка из Искърското дефиле с рафтинг програмата на Defileto.com.

Пътешествието започва с внимателен инструктаж, в който опитни гидове разкриват тънкостите на гребането, правилата за безопасност и поведението на екипажа, за да превърнат всяка група в сплотен екип. Осигурената екипировка (каска, спасителна жилетка и неопренови обувки) гарантира комфорт и сигурност, а при по-хладно време се добавят неопренов гащеризон и непромокаемо яке.

Смело можем да твърдим, че Искърското дефиле се нарежда сред най-живописните проломи в България, а освен магична красота, тук ще откриете и впечатляващо разнообразие от терени. Спускането по 12-километровото трасе между Бов и Лакатник преминава през редуващи се участъци - от игриви бързеи до спокойни води, идеални за кратка почивка. След моментите на адреналин следват именно “бавните” участъци, в които можете да поплувате или да направите фотопауза, докато погледът ви се губи сред зеленината на река Искър.

Не се тревожете в случай, че нямате предишен опит - достатъчни са ви само любопитство и желание за нещо различно. Всеки рафт е воден от квалифициран инструктор, който осигурява увереност и лекота, дори в най-вълнуващите моменти. А ние ви гарантираме, че накрая ще останете очаровани.

Сборният пункт се намира при село Лакатник, срещу езерото под Лакатнишките скали. Само на 60 км. от София, дестинацията предлага перфектно съчетание между бърз достъп до града и бягство сред природата. А възможността да се достигне и с влак добавя още едно очарование.

Рафтинг базата на Defileto посреща своите посетители с добра организация и спокойна атмосфера. На разположение са удобни съблекални, летни душове и охраняем паркинг за безгрижие на гостите. Спусканията се провеждат всеки ден, от 10:30 и 13:30 ч., а продължителността им варира според нивото на водата и уменията на участниците. Всяко преживяване в реката е с различна динамика, а това, което истински ги обединява, е копнежът за приключения и красотата на природата.

Приключението е подходящо за деца и възрастни и е един чудесен начин да създадете незабравими спомени със семейство и приятели. Затова ви препоръчваме да запазите своя час още сега и да преоткриете пролетта по един по-различен и вълнуващ начин.

Локация

За записване: 0878597315; 0878159781

https://www.defileto.com/