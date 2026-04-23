За първи път в Пловдив: Гръцка вечеря на ниво "Мишлен"

Тази седмица в Пловдив се състоя едно от най-силните гастрономически събития, правени в града досега. Ресторант EDEN беше домакин на ексклузивна вечеря с ограничен брой места, която събра в една кухня двама шеф-готвачи с опит в ресторанти със звезда „Мишлен“ и постави Пловдив в различен контекст на картата на високия клас гастрономия.

В основата на вечерта беше гръцкият шеф Джордж Калайтсидис, чийто професионален път минава през Hambleton Hall и Alchemilla, както и през кухнята на Ален Дюкас в Париж. В Пловдив той беше посрещнат от шеф Валентин Димитров и екипа на EDEN, които също имат опит в кухни със звезда „Мишлен“. Именно това превърна събитието в нещо повече от гостуване на чуждестранен шеф. Менюто беше подготвено в реална съвместна работа между българския и гръцкия екип, с обмен на техники, идеи и професионален опит.

Вечерята „Вкусът от Крит“ не предложи туристически прочит на гръцката кухня, а много по-точен и личен разказ за острова. В петстепенното меню влязоха kakavia, bakaliaros, скаридени равиоли с препратка към венецианското влияние в Крит, ястие с патица, свързано с личен спомен на шеф Калайтсидис, и авторски десерт. Вечерята показа как традиционни рецепти могат да бъдат представени с прецизността и мярката на висок клас кухня, без да губят произхода и характера си.

Проектът има и ясно международно продължение. Партньорът в обмена е Coutellerie - бутиков ресторант в Крит с фокус върху локалния вкус и високия клас гастрономия. След Пловдив екипът на EDEN ще върне визитата там, където ще представи българско меню пред местната публика и гостите на ресторанта. Така „Вкусът от Крит“ се налага не просто като първият реализиран етап от двустранен кулинарен диалог между две кухни и две дестинации.

За EDEN това събитие дойде в логичен момент. След като ресторантът беше отличен с приза „Ресторант на годината“ за 2026 г., „Вкусът от Крит“ затвърди позицията му на място, което не просто следва добрите примери, а създава среда за гастрономия на международно ниво в локален и национален контекст. По-важното е, че ресторантът не остана само домакин, а влезе в равностоен професионален обмен с партньор от утвърдена гастрономическа дестинация. За Пловдив подобно събитие има и по-широк смисъл. То показва, че високия клас гастрономия вече не е разговор, който се води само около столицата.