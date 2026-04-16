От идея до шедьовър: 3 студиа за интериорен дизайн

Да създадем мечтаното пространство не е лека задача. Трябва преди всичко да имаме ясна представа за това какво искаме – не само как да изглежда, а как да функционира в ежедневието ни. Но добрата идея определено не е достатъчна: тя трябва да бъде преведена в реалност. Тогава на помощ идват студиата за интериорен дизайн. С опит, професионализъм и различен подход към всеки проект, те ни помагат да вземем възможно най-доброто решение. И да получим краен резултат, който изглежда сякаш е излязъл директно от мечтите ни.

Венера Стойчева: индивидуалният подход в интериорния дизайн

За да бъде истински впечатляващ, всеки интериорен проект трябва да започва не от предпочитаният стил на дизайнера или конкретното пространство, а преди всичко от човека, който ще го обитава. Личният стил, навиците, предпочитанията и нуждите на клиента са едни от най-съществените фактори в процеса, така че крайният резултат да отразява реален начин на живот и индивидуалност, а не просто пространствена естетика. Защото когато интериорът е съобразен с ежедневието и характера на своите обитатели, той създава комфорт, улеснява ежедневието и остава актуален във времето.

Като дизайнер преминал през образованието си още от Средното Художествено Училище за Приложни Изкуства, Националната Художествена Академия в София и завършил в Central Saint Martins в Лондон, Венера Стойчева добре познава разликата между едно пространство, което изглежда добре, и място, в което човек наистина се чувства като у дома. Затова целта на всеки неин проект е да съчетае спецификата на конкретното пространство с личното разбиране за красота и удобство на клиента по естествен начин, без да налага конкретен стил. Работният процес е плавен и структуриран, така че всичко да бъде напълно ясно. Във всяка фаза се обръща внимание както на голямата картина, така и на фините детайли, които оформят енергията на пространството. Изключително важни са светлината, цветовете и тяхното въздействие – проектите ѝ се отличават с прецизен усет за цветови комбинации и способността да ги адаптира спрямо интериора.

За да не остане един проект само на компютърния екран и визуализациите, решението трябва да е основано на реални продукти. Съществена част от процеса на дизайна е и задълбоченото познаване на пазара. Това позволява гъвкав избор на материали и обзавеждане – от висок клас решения до по-достъпни алтернативи, без компромис в качеството и крайния резултат. В процеса на реализация с клиента се съгласуват и подбират и препоръчват най-подходящите търговци и изпълнители, така че всяка идея да бъде изпълнена прецизно и с внимание към детайла.

В рамките на своята самостоятелна практика Венера Стойчева натрупва над 19 години опит, реализирайки разнообразни проекти – от частни жилища до корпоративни пространства. Работи както с български, така и с чуждестранни клиенти, които развиват нейната гъвкавост, адаптивност и умения за комуникация. И независимо от мащаба, всеки един проект винаги се разглежда като уникален, със собствен характер и потенциал. Резултатът е очевиден за всеки: впечатляващи интериорни решения, които съчетават функционалност и естетика по естествен начин.

https://venerastoycheva.com/

MoVe Architects: креативност с контрол във всяка стъпка

Едно от най-големите предизвикателства в интериорния дизайн не е крайният резултат – той лесно може да бъде постигнат. Истинското предизвикателство е да го виждаш ясно още от първия чертеж и да го реализираш без отклонения. Именно тук се отличават MoVe Architects, които не просто проектират, а поемат пълен контрол върху целия процес – от концепция до реализация.

С екип от архитекти, интериорни дизайнери и project managers, тук успяват да превърнат сложните проекти в структуриран и предвидим процес. Всяко решение е обмислено предварително, а всяка стъпка е координирана, така че крайният резултат да съвпада напълно с първоначалната визия – без компромиси и без изненади. Този подход ясно личи в реализирани проекти като офисите на LDG в София – 950 кв.м. пространство, което съчетава шоурум, работни зони и training функции в една ясна и работеща концепция. Изчистената архитектура, внимателно подбраните материали и функционалното планиране създават среда, която едновременно работи за бизнеса и изглежда силно.

Същият подход стои и зад един от последните проекти на MoVe Architects – новия офис на MAN Group в София, реализиран в изключително кратки срокове и с висока степен на координация между множество участници. Проектът е пример как големи корпоративни пространства могат да бъдат доставени бързо, без компромис в качеството, като същевременно отразяват идентичността на глобален бранд и създават среда за ефективна работа на високо ниво.

Паралелно с това работят по още няколко ключови проекта, които следват същата логика – ясна концепция, силна стратегия и прецизно управление на изпълнението. Защото знаят, че добрият дизайн не е просто визия, а процес, който трябва да бъде управляван. Старанието не остава незабелязано – през годините MoVe Architects са отличени с международни награди като German Design Award и Iconic Awards. Но въпреки това за тях по-важното е друго – доверието на клиентите, които разчитат на тях да изпълнят проектите им от идея до реалност, без шум и риск.

ж.к. “Младост 1”, бул. „Цариградско шосе“ 40

088 865 7420

https://movearchitects.com/bg/

Интериорен дизайнер в София: Алекс Ковачев и IDEA International

Има интериорни дизайнери, които създават красиви пространства. Има и Алекс Ковачев. Разликата е проста: той не проектира за Instagram или списания. Проектира за реалния живот – за момента, в който се прибираш уморен след дълъг ден, сядаш и усещаш, че всичко е точно на своето място. Не само защото изглежда добре, а защото пространството е проектирано изцяло около теб.

Алекс Ковачев е утвърден интериорен дизайнер в София и основател на студио IDEA International. С над 20 години опит и реализирани проекти на пет континента, студиото създава изключителни пространства за клиенти в частни имения, яхти, самолети и петзвездни хотели по целия свят. Тези клиенти не търсят впечатляваща визия и лукс заради показност. Те търсят пространство, проектирано около начина им на живот. Точно затова, преди да започне работа, екипът на IDEA задава важни въпроси, които излизат извън рамките на стандартното проектиране: Как се движиш из дома сутрин? Къде се чувстваш най-спокоен? Какво виждаш последно, преди да заспиш? “Отговорите стават основа на дизайна. Затова всеки проект е уникален – не следва трендове, а следва човека”, казва Алекс Ковачев, основател на IDEA International. Именно този подход превръща всяко пространство в истинско произведението на изкуството.

Последният международен проект на IDEA International е луксозна еднофамилна резиденция в Мадрид, Испания. Три нива, изцяло проектирани около начина на живот на собственика, съчетани в пълен синхрон – от СПА и кино зала в сутерена, през просторна дневна зона с директна връзка към двора, до самостоятелна нощна зона на горния етаж. Резиденциите от този мащаб изискват нещо повече от добър вкус – изискват опит, професионален екип и способността да управляваш сложен проект от идея до завършен дом. Точно това прави IDEA International с лекота вече от над 20 години. А ако искате да се вдъхновите и вие, можете да разгледате техните проекти тук.

Проектите на Алекс Ковачев и IDEA International са отличени с German Design Award, BIG SEE Interior Design Award и International Property Awards. През 2019 г. Алекс Ковачев е номиниран за Дизайнер на десетилетието от Международните награди за архитектура и дизайн – едно от най-високите отличия в бранша. Зад всяка награда стои едно и също нещо: пространство, в което някой живее по-добре всеки ден. Защото пространството, в което живееш, разказва кой си. А IDEA International се грижи историята да е правилна.

https://idea.bg/

Email: office@idea.bg