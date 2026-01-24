Katarzyna Hotel: Вашата сватба в приказните Родопи

Има места, изтъкани от любов - нежна тишина, безкрайни поляни и мека светлина, която се разлива по хълмовете… Когато мисълта тръгне в тази посока, неусетно стига до Katarzyna Hotel. Комплексът се намира в подножието на зелените Родопи и често приютява онези истории, които искат да започнат красиво и истински. Тук сватбата не влиза с шумни фанфари, а пристъпва бавно - с влюбени погледи, с обещания, прошепнати под открито небе и с моменти, оставащи завинаги. Защото понякога любовта има нужда от тишина, за да бъде чута. Неслучайно хиляди младоженци изживяват своята приказка именно в хотел Katarzyna - въздухът е наситен с романтика, а природата е верен съучастник в тържеството.

Локациите в имението са създадени така, че всяка двойка да открие своята собствена версия на съвършенството. Площад „La Bella“ впечатлява с простор и възможност за големи празненства до 250 гости, обгърнати от открития хоризонт и живописните лозови масиви. Зоната около външния басейн предлага по-интимна атмосфера, където залезът се отразява във водата, а вечерите носят меко, романтично настроение. Зала „La Vie en Rose“ пък ни очарова с две стъклени стени, превръщайки природата в най-красивия фон на празника. А ресторант „Encore“ допълва избора с изискана обстановка за по-малки тържества. Предпочитанието за място зависи само от вашата любов и начина по който искате да я отпразнувате. А екипът на хотел Katarzyna ще се погрижи за всичко останало.

Магията продължава и с кулинарните деликатеси и уникалните вина на Katarzyna Estate. Хотелът предлага изискани тристепенни, четиристепенни и богати петстепенни предложения, допълнени от любими вина. А възможността за допълнителни десерти, детски и служебни менюта обещава, че всеки гост ще остане доволен.

Относно настаняването, комплексът разполага със светли и уютни стаи, където младоженците могат да се подготвят подобаващо, а гостите да си отпочинат преди церемонията. Имението предлага и уелнес зона, която ви посреща с топла сауна, парна баня, басейни и джакузи. Масажите и терапиите с натурални продукти са още един перфектен избор за младоженците и техните гости.

Казано накратко - в Katarzyna Hotel ще намерите всичко необходимо за вашата мечтана сватба.

Местност Бялата Пръст, Свиленград

+359 37 999 009

+359 896 00 65 88

Мейл: reservation@katarzyna.bg

https://katarzyna.bg/