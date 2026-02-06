Идеалните места за сватба в България: Гранд хотел и СПА Приморец, Бургас

Изберете ексклузивен лукс на първа линия море с разкошни гледки и безупречно класно гостоприемство за вас и вашите гости

Той и тя, на брега на морето, заобиколени от близки и приятели, си обещават да бъдат заедно завинаги - така изглежда мечтаната сватба за толкова много двойки. Но коя локация да изберете за своя празник? Ако сте от ценителите на разкоша във всеки смисъл, съчетаващ лукс и природни дадености, вашето място е Гранд хотел и СПА Приморец, Бургас. 5-звездният символ на гостоприемството на морския град от 1959 г. до днес неслучайно е предпочитана и любима морска сцена за обичта и голямото „ДА“ на двойки от цял свят. Сватбеното тържество тук е приказна феерия, която всеки заслужава да изживее.

Разкошните интериор и екстериор, впечатляващото царствено вътрешно стълбище, безбройните специални кътчета, приканващи да запечатате на снимка момента с близки и приятели, са сред перлите, които ви очакват тук. Великолепната градина обгръща басейна, рамкира външните площи на ресторанта и прелива в Приморския парк, златния пясък и морето. Вие избирате къде да бъде подписването – в градината или на специалната арка. Заслужавате най-доброто за своя сватбен ден и в Гранд хотел и СПА Приморец можете да го сбъднете.

Настанете гостите си в 5-звезден лукс, отпуснете се и се насладете на своя ден, уверени, че всичко ще бъде съвършено. Екип събития и кулинарните експерти на хотела ще се погрижат всеки миг и вкусно изкушение да бъдат безупречни. Нека преживяването и споменът от този толкова специален ден са на фона на песента на морските вълни, радостта от споделената обич и стабилната 5-звездна основа да пребъдете заедно – от първата крачка заедно напред, като семейство.

Историята на щастливите „ДА“ в Гранд хотел и СПА Приморец продължава – защо не и с вашия голям ден? Вижте и научете повече на www.hotelprimoretz.bg

Екип събития ви очаква на телефон 056 / 910 910 Идеалната морска сватба е на обаждане разстояние – на златния бряг в чудния красив Бургас.