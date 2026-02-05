Изящна кухня и френски романс в Jardin

Франция отдавна е приела любовта като част от своята култура. Там романтиката не се демонстрира, а се изживява бавно - чрез вкус, атмосфера и споделено време. Именно това разбиране е вдъхновението зад едно от най-романтичните места в София - Jardin. Разположен в квартал “Оборище”, ресторантът напомня за парижка градина, скрита зад градския шум.

Още щом влезем, забелязваме фината елегантност на интериора, която пасва идеално на смелия дизайн. Както името подсказва (Jardin - от френски “градина”), природните акценти са неизменна част от атмосферата. А страстта към съвършенство е изписана във всяка линия, светлина и текстура.

Най-важното за един ресторант, обаче, е менюто. А екипът на Jardin определено знае какво да предложи. Зад концепцията стои шеф Антонио Иванов - име, известно с престижни отличия и сериозна биография в Мишленовите кухни на Копенхаген. Шеф Иванов прилага авторски прочит на световната гастрономия, който празнува креативността, сезонността и майсторството.

Едно от любимите ни предложения е салатата с печено цвекло, спанак, козе сирене и орехи - свежо начало за една емоционална вечер. Препоръчваме ви да споделите с вашата половинка и някои от апетитните предястия. Аржентински скариди с чили майонеза или деликатно карпачо от сен-жак с карамелизирана сметана и свежа краставица: изборът е ваш. Сред основните предложения пък блести патешкото магре с печено цвекло, перлен лук и ябълков сос, което ухае на уют и изтънченост.

И понеже морето често е фон на най-красивите любовни истории, Jardin предлага вкусове, напомнящи за соления въздух и нежните залези. Стридите, поднесени с шери оцет и шалот, например, внасят доза лукс и интимност, а морският език добавя фин завършек и неустоим вкус. Финалът пък принадлежи на десертите, оставящи сладък спомен - шоколадов кейк с малини и ванилов сладолед или мляко с ориз с вишни и бадеми.

Винената селекция също е на почит - от лозята на Бургундия до слънчевите склонове на Струмската долина. Чаша по чаша, разговор след разговор - все повече се влюбваме в Jardin, в човека срещу нас и в самия живот.

София център, ул. „Оборище“ 35

0877 035 035

https://jardinsofia.com/