Романтика и природа: незабравима сватба в хотел Вила Синтика

Планирането на сватба е едно от най-вълнуващите преживявания за всяка щастлива двойка. Предстоят безброй специални и значими моменти – например избирането на цветове и покани, декорация, канене на кумове, дегустиране на торта и още много малки детайли, които превръщат деня в незабравим. Но преди всичко това стои едно от най-важните решения – изборът на съвършената локация. Затова, ако мечтаете за сватба, изпълнена с романтика, спокойствие и естествена красота, хотел Вила Синтика е мястото, където вашата приказка оживява.

Сгушен в слънчевите поли на Пирин планина, хотелът предлага не само уютна и хармонична атмосфера, но и интригуваща история, датираща още от Античността. При строежа на сградата през 50-те години на миналия век са открити фрагменти от Вила Рустика, част от римския град Партикополис, лежащ под Сандански. с Античният град Хераклея Синтика, управляван от Александър Македонски пък се намира на 20 минути от Вила Синтика. В по-близкото минало тук се е помещавала Комплексна опитна станция, където за първи път се култивира прочутия сорт грозде Мелник 55. Днес, години по-късно, Вила Синтика е истинско преживяване, събрало в себе си духа на миналото, традициите и любовта към виното, а романтиката струи от всеки ъгъл.

Просторната градина е идеалната сцена за изнесен сватбен ритуал – комплексът е разположен в обятията на цели 60 декара, а на 15 от тях е създаден парк. Накъдето и да погледнем, се простират средиземноморски дръвчета, широки алеи и цветя, дори и маслинова горичка, така че церемонията да бъде напълно вълшебна. А освен това може да сте сигурни, че ще се получат невероятни снимки. За самото тържество хотел Вила Синтика осигурява гъвкавост и различни решения спрямо желанията на всяка двойка. Стилният ресторант “Синти” предлага уютна закрита част с капацитет до 120 гости, където всяко ястие е истинско кулинарно преживяване. Това е единственият ресторант в югозападна България, който приготвя ястията си по френския метод “су вид” (“под вакуум”), за да създаде възможно най-автентичен вкус и съвършена текстура.

Ако пък сте по-свободни душѝ и мечтаете за празник под открито небе, просторната открита зона е най-доброто решение. Тя е подходяща за тържества до 150 души и създава усещане за свобода, а природата сякаш се превръща в естествена част от украсата. Най-хубавото е, че тук за вашите гости е помислено и след празника: хотел Вила Синтика разполага с леглова база за до 85 души, което превръща сватбата в спокойно и пълноценно преживяване, споделено с най-близките хора. А за да бъде денят ви наистина незабравим, екипът на комплекса ще бъде с вас през цялото време – с лично отношение, грижа и внимание към всеки детайл.

Сандански път E79, главния вход на града

087 702 5252

https://villasintica.com/