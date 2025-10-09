Екипи на общинските предприятия и Пожарната служба продължават дейностите по възстановяване на участъци в Русе

През изминалата нощ екипи на общинските предприятия, обслужващите фирми и Пожарната служба продължиха дейностите по отстраняване на последствията от проливните валежи. Извършено е аварийно възстановяване на компрометирани участъци от уличната и пътната настилка. След продължителното задържане на вода по булеварди и основни улици е предприето спешно възстановяване на разрушени настилки с т.нар. студен асфалт, фиксиране на повдигнати капаци и обезопасяване на зони с повишен риск за движението. Действията са осъществени в тъмната част на денонощието, за да се осигури нормалното преминаване на моторни превозни средства и безопасността на гражданите. На различни места на терен до малките часове на нощта присъства и заместник-кметът Никола Лазаров, който проследи работата на екипите.

Успоредно с това е извършено почистване на свлечени земни маси, оказвано е съдействие на закъсали автомобили и е организирано отводняване на критични кръстовища и обществени обекти. В работата активно са се включили екипите на РД ПБЗН-Русе, които са изпомпвали вода от участъци с критично високи нива, сред които кръговото кръстовище при „Свободна зона“ и Граничния пункт.

В дните преди очакваните валежи е извършено почистване на всички вертикални оттоци на дъждовните шахти от „Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД“. Запушванията през последните 48 часа се дължат основно на листна маса, носена от водата. В критичните участъци екипите са работили без прекъсване.

Продължава наблюдението на нивата на деретата в малките населени места, като при необходимост се предприемат незабавни мерки със съдействието на кметовете на кметства, екипи на Община Русе и частни лица, предоставили собствена техника за овладяване на кризисната ситуация.

След спирането на валежите днес основните усилия са насочени към пълното отстраняване на пораженията и почистването на наносите, образувани от водата, с цел възстановяване на нормалното функциониране на градската среда.

Припомняме, че поради обилните валежи и в интерес на безопасността на всички граждани, със заповед на директора на ОП „Спортни имоти“ Лачезар Иванов се затварят всички спортни помещения, зали и съоръжения, стопанисвани от предприятието. Заповедта е в сила до второ нареждане и представлява превантивна мярка за гарантиране на сигурността на децата, младежите и всички посетители на спортните обекти.