Днес кафето е безплатно: Световен ден на турското кафе

Турски кафе вериги предлагат днес безплатно турско кафе на клиентите си по случай 5 декември – Световният ден на турското кафе. За 12-а поредна година 5 декември се отбелязва като Световен ден на турското кафе. Събитието е различно от Световния ден на кафето, който се отбелязва на 1 октомври. Датата 5 декември е знаменателна за турското кафе, защото именно тогава през 2013 година напитката бе включена в списъка на нематериалното световно наследство на ЮНЕСКО. И оттогава в Турция и по света се отбелязва като Световен ден на турското кафе.

„Турското кафе през вековете се е превърнало в неразделна част от турската култура и бит. Това е културно наследство, което трябва да се пази, обогатява и предава на поколенията“, се посочва в мотивите на ЮНЕСКО за включването на напитката сред непреходните ценности на човечеството.

С признаването от страна на ЮНЕСКО турското кафе изпревари другата традиционна напитка - чая. Защото турският чай едва през 2022 година бе включен в списъка на ЮНЕСКО като символ на турския бит и култура.

Наскоро турското кафе беше вписано и в регистъра на ЕС като наименование на "гарантиран традиционен продукт".

Всъщност Турция не е производител на кафе. Турците се запознават с кафето през 15. век, когато то се внася за пръв път от валията (губернатора) на Йемен. Определението „турско“ идва от специалната техника на обработката на кафеените зърна (изпържват се), която започват да прилагат местните търговци с цел да няма влага при приготвянето на напитката. Твърди се, че родоначалник на технологията бил някой си Мехмед Ефенди, по прякор „куру“ (сух). Наследниците му регистрират марката „Куру Кахведжи Ефенди“, която се счита за най-качествената.

Снимка: iStock

Кафето трайно навлиза в бита и търговията на Истанбул през XVI век, а походите на османците на Балканите и в Европа пренасят и славата на кафето в тази география.

Другата тайна на турското кафе е в самото приготвяне, дозиране и т.н., за които е писано много.

За отбелязване е, че турското кафе е единственото в света, което се поднася с утайката.

Гастрономическият справочник TasteAtlas, който се счита за еталон в глобалното разпознаване на традиционни вкусове, неотдавна публикува топ 10 на най-добрите кафета в света. Турското кафе е посочено на 7. място в класацията, пред италианското Ristretto и гръцкото Frappe. Класацията води Café Cubano.

Турция внася хиляди тонове кафеени зърна главно от Бразилия, Колумбия, Виетнам и Етиопия. И в същото време изнася преработена продукция – турско кафе в 146 страни.

Снимка: iStock

През миналата година Турция е изнесла 8652 тона кафе, от които е получила 57 491 128 долара приходи. Най-голям купувач на турското кафе е Сирия, следвана от Беларус и Русия, по данни на Турския статистически институт (TÜİK ). Съединените щати, Нидерландия, Севернокипърската турска република (СКТР), Саудитска Арабия и Обединеното кралство също са значителни купувачи на турското кафе.

Кафето в Турция вече не е само напитка, която се предлага в кафенетата или се пие „за разговорка“ или като „традиционен символ“, а в същото време е индустрия, която непрекъснато се развива.

На първо място се поставя производството на машини за турско кафе, които са много популярни не само в заведенията, но и в домакинствата.

Понеже дозирането и приготвянето се извършва автоматично, което запазва вкуса и пяната на кафето, машините вече масово се използват в заведенията, наред с традиционните начини за приготвяне с джезве, на пясък и т.н.

„Турската индустрия произвежда и изнася много успешни машини в тази област. Много световни марки започнаха да произвеждат автоматични машини за турско кафе. Турция произвежда и професионални машини за печене и смилане, както и марки порцелан“, разказаха за БТА от Дружеството за култура и изследвания на турското кафе в Истанбул.

В кафенетата и сладкарниците се предлагат 38 вида турско кафе, между които Мененгич, Дибек, Дамла сакъзъ, Какуле и др., които се изнасят и в чужбина.

Снимка: iStock

В резултат на популяризирането на турското кафе в обществото се създадоха редица местни вериги, които се конкурират с чуждестранните „Старбъкс“ (Starbucks), „Глория Джийнс“ (Gloria Jean's) и др.

Около 12 турски вериги кафенета предлагат близо 30 вида турско кафе наред с други видове. „Кахве дюнясъ“ (Kahve Dünyası) е една от най-популярните, чиито заведения се пълнят и от млади, и от възрастни. Освен че предлагат турско кафе в различни видове, заведенията изобилстват и от всякакви други видове кафеени продукти и артикули.

Веригата има над 300 заведения в цялата страна. По случай Световния ден на турското кафе от „Кахве дюнясъ“ днес ще предлагат на клиентите безплатно кафе, съобщиха от управата на веригата.

Към инициативата се присъедини и кафе веригата „Еспресо Лаб“ (Espresso Lab), която е много популярна сред младите хора. През целия ден в заведенията ще има безплатно турско кафе за посетителите.

Снимка: iStock

За турското кафе са изписани много страници, известни са различни истории, свързани с приготвянето и поднасянето му, и въпреки това винаги ще има какво още да се каже за турското кафе, защото „хайде да пийнем кафе“ не е просто словесен израз, а съдържа вековни традиции, приемственост и споделяне на общи ценности.

От напитка за удоволствие или разговорка турското кафе вече има славата и на бранд на турската икономика.

Източник: БТА