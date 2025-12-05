Войната в Украйна:

05 декември 2025, 13:10 часа 386 прочитания 1 коментар
Младеж лети с 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕА)

Тревожно видео се споделя в социалната мрежа Facebook. На него се вижда шофьор, който кара с 300 км/ч на Околовръстното шосе в София. Кадрите са от купето на колата. Младежът до шофьора дори снима, чуват се и как викат и се смях. Първоначално клипът беше публикуван от бащата на Сияна, която загина при жестока катастрофа край Плевен.

"Двама келеши се движат с 300 км/ч на Околовръстното в София. За тях няма закони и ограничения? Ако убият някого? Нечие дете? Според тях всички ние сме: Аматьори…", пише Николай Попов.

Видеото с опасното шофиране се появи и във Facebook страницата на „Катастрофи в София“.

„Уважаеми журналисти в групата - не пропускайте удобно номера на колата (цитиран е) и снимката на пилота, ако искате наистина да сте полезни. Цитирайте първоизточника!“, пише Иван Владимиров. Той е качил и други видеа с опасно дрифтене по столичните булеварди. (Още Видеа и Снимки, както и подробности за колата вижте ТУК).

Виолета Иванова
