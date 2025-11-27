Кметът на Русе в Гюргево: Здравето на жителите е над всякакви икономически интереси

Делегация от Община Русе, водена от кмета Пенчо Милков, участва днес в работна среща между общинските съвети на Русе и Гюргево. Събитието, в което се включиха заместник-кметовете Златомира Стефанова, Никола Лазаров, Енчо Енчев и Димитър Недев, се проведе в румънския град. По време на разговорите бяха обсъдени обществените притеснения, свързани с инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор на територията на Гюргево. Домакини на срещата бяха кметът на Гюргево Адриан Ангелеску и председателят на Общинския съвет Йонел Мускалу.

Целта е двете местни власти да обменят информация, да обсъдят потенциалните рискове и да изработят общ подход за гарантиране на здравето и безопасността на над 200 000 жители от двата бряга на Дунав.

Кметът на Русе подчерта значението на прякото общуване между двете общини.

„Здравето и безопасността на жителите на Русе са наш абсолютен приоритет и няма икономически интерес, който да е по-важен от това. Нашата основна задача е да гарантираме, че всяко решение, което се взема, ще бъде в полза на хората – за тяхното здраве, за чистотата на въздуха и за устойчивото развитие на региона. Жителите на Русе и Гюргево дишат един и същ въздух и имат обща съдба – екологичните предизвикателства не познават граници. Нашите общности очакват да бъдем техният глас и тяхната защита. Нека покажем, че можем да работим заедно – отвъд граници и политически различия, за да осигурим здравословна среда за нашите деца“, каза Пенчо Милков.

Той предложи да се организира среща с министрите на здравеопазването и на околната среда на България и Румъния, в присъствието на българския посланик в Румъния Н.Пр. Радко Влайков, за да се координират действията между местни и държавни власти. Кметът подчерта, че това е историческо събитие за Европейския съвет, в което се събират заедно общинските съвети на два града от съседни държави, за да защитят интересите на жителите си. Милков припомни, че още през 2023 г. общинските съветници в Русе излязоха с декларация против изграждането на инсинератора.

Никола Лазаров увери, че българската страна ще настоява за независима експертиза и ясна оценка за въздействие върху околната среда. „Няма да допуснем липса на контрол или непълни оценки. Изискваме сътрудничество между национални и европейски институции, екологични експерти и независими организации, за да се гарантира, че всички стандарти за безопасност и екологична устойчивост ще бъдат спазени и че проектът отговаря на всички европейски стандарти за безопасност и екология“, каза Лазаров.

Представителите на Гюргево увериха русенската делегация, че местната администрация също приема въпроса изключително отговорно. Беше представен проект на съвместна декларация, която ще бъде разгледана на заседания на двата местни парламента.

Присъстващите подкрепиха необходимостта от тясно сътрудничество и декларираха готовност за съвместни действия на всички институционални нива – местно, национално и европейско.

Общинските съвети на Русе и Гюргево се обединяват срещу инсинератора

Oбщинските съвети на Русе и Гюргево ще приемат съвместна декларация относно проекта за изграждане на инсинератор за медицински отпадъци в Гюргево. Декларацията беше представена от председателя на Общински съвет - Русе акад. Христо Белоев по време на двустранна среща между представителите на местните власти на Русе и Гюргево. В срещата участваха кметовете Пенчо Милков и Адриан Ангелеску, председателите на общинските съвети акад. Христо Белоев и Йонел Мускалу, както и общински съветници от двата града. „Съвместните ни срещи целят именно решаване на общи проблеми и обсъждане на теми, касаещи свързаността на съседните Русе и Гюргево“, заяви акад. Белоев. Чрез декларацията общинските съветници се обявяват в защита на правото на гражданите на здравословна и безопасна околна среда. В позицията се посочва, че здравето и благополучието на жителите на двете общини са най-висша ценност и основен приоритет в управлението на местната общност. Отчита се силната обществена загриженост и категоричното нежелание на гражданите подобно производство да бъде разположено в непосредствена близост до населените места. В документа се призовава за незабавна и пълна прозрачност от страна на инвеститора и всички компетентни държавни органи чрез обективна и независима оценка на въздействието върху околната среда и здравето на хората. Настоява се компетентните държавни институции да предприемат всички необходими правни и фактически действия за защита на интересите на гражданите на Русе и Гюргево, като бъдат спазени санитарно-хигиените норми, екологичните стандарти и изискванията за безопасност. Общинските съветници заявяват своята готовност да използват всички законови средства за защита на гражданите пред националните институции, включително чрез обжалване на решения, които биха застрашили тяхното здраве и екологичното равновесие в региона.

По време на срещата бяха обсъдени и други важни теми за трансграничното сътрудничество, включително предложението за създаване на обща редовна автобусна линия между Русе и Гюргево, която да улесни ежедневната мобилност на гражданите от двете страни на р. Дунав. В двата града ще бъдат проведени обществени обсъждания и ще бъдат утвърдени маршрутните схеми на междуградските автобуси.