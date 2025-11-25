Кметът на Русе награди млади спортисти за високите им постижения в международни състезания

Кметът на Русе Пенчо Милков отличи състезателите на 4 спортни клуба за спечелването на призови места в международни турнири. Срещата се състоя днес в Кръгла зала в сградата на Община Русе. Той връчи грамоти на Елена Михайлова – вицесветовен шампион по скокове на батут в сихронни двойки, Румян Йорданов - бронзов медалист на Балканското първенство по самбо за кадети и юноши, Никълъс Николов - бронзов медалист от Европейско първенство по бокс и Валентин Андонов - златен медалист и балкански шампион на скиф от Балканското първенство по гребане.

Милков заяви, че младите спортистите са пример за връстниците им, които също трябва да влагат много труд и сили в постигането на целите си. „Вие развяхте българското знаме в международни състезания и показахте, че в Русе има млади хора с потенциал да са сред най-добрите в своите области. Всеки от вас излезе на старта с амбиция, бори се с достойнство и показа на света какво означава да си истински спортист! Вие повярвахте в себе си, вслушахте се в своите треньори и спечелихте медалите. Благодаря на вас и на треньорите Ви за вложените усилия и затова, че пак накарахте русенци да се гордеят с вас. Бъдете здрави, неотстъпчиви и продължавайте да се стремите към победите“, каза Милков.

Той поднесе поздравителни адреси на треньорите на спортистите - председателят на СКСБ "Имидж-Русе" Станислав Стоянов, председателят на СК "Спартак-Русе" Владимир Великов, председателят на Боксов клуб „Локомотив“ Алексей Рибчев и председателят на СКАГ "Локомотив“ Цоню Григоров.

Пред присъстващите в залата Елена Михайлова сподели, че на Световното първенство по скокове на батут в Испания тя дължи сребърния си медал на вярата в себе си и на доверието в треньора си. Румян Йорданов разказа за двубоите си на Балканското първенство в Панагюрище и обясни, че само дисциплината в тренировките може да доведе до победа. Никълъс Николов заяви, че след бронза на Европейското първенство по бокс за ученици в Черна гора, стремежът му вече е само сребро и злато, тъй като сега работи още по-усилено. Валентин Андонов, който няколко години е живял в чужбина, каза, че като шампион никога не е искал да чува друг химн, освен българския.

Кметът и директорът на ОП „Спортни имоти“ Лачезар Иванов, който също участва в срещата, поканиха състезателите да присъстват на тържествената церемония по връчването на наградите „Спортист на годината“.