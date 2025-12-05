ЕС глоби "X" със 120 млн. евро заради липса на прозрачност

Европейската комисия съобщи, че е установила нарушение от страна на социалната мрежа "X" на европейските правила за прозрачност. Нарушенията са свързани с дизайна на синята отметка на потребителските профили, липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама, както и липсата на достъп до данни за изследователи.

Говорител на комисията уточни на пресконференция, че платформата е глобена със 120 млн. евро, като е възможно налагането на допълнителни наказания. Той отбеляза, че това е първата глоба, наложена по европейското законодателство за цифровите услуги.

Комисията отбелязва, че през декември 2023 г. предприе проверка дали "X" нарушава правилата при разпространение на незаконно съдържание и за ефективността на мерките за предотвратяване на манипулация на информацията. Тези проверки продължават, като през юли миналата година ЕК представи предварително заключение за нарушение.

Допълва се, че комисията е получила уверения от друга платформа TikTok - за осигуряване на база данни за разпространяваното рекламно съдържание. Платформата е поела ангажимент да вземе под внимание всички тревоги, изразени от комисията.

В съобщението се посочва, че европейските правила изискват платформите да поддържат достъпен регистър на разпространяваните реклами, който може да послужи за проверки, включително по време на избори. През февруари миналата година ЕК предприе проверка дали TikTok нарушава изискванията и преди няколко месеца установи несъответствие, като проверката не е приключила. От декември миналата година комисията води разследване също дали TikTok взима необходимите мерки за защита на изборите, се уточнява в съобщението.