С колко расте БВП на България: Актуални данни

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства през третото тримесечие на 2025 г. с 3,2 процента в сравнение с третото тримесечие на 2024 г. и с 0,7 процента спрямо второто тримесечие на 2025 г. по сезонно изгладени данни, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Произведеният БВП през третото тримесечие възлиза на 62,659 млрд. лева по текущи цени според предварителните данни. Така на човек от населението се падат по 9755 лв. от стойностния обем на показателя.

Колко е БВП в евро?

Преизчислен в евро, БВП е 32,037 млрд. евро, като на човек от населението се падат по 4987 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на тази година възлиза на 54.803 млрд. лв. по текущи цени.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през отчетния период е 4,7 процента, което показва, че нараства с 0,3 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2024 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,6 процентни пункта - до 26,5 процента.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, е 68,8 процента, като намалява през третото тримесечие на 2025 г. с 1,9 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на миналата година.

За крайно потребление през месеците от юли до септември се изразходват 75,6 процента от БВП. Инвестициите формират 20,6 процента от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

На тримесечна база БВП нараства с 0,7 процента спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства също с 0,7 процента на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за третото тримесечие на 2025 година показват нарастване на крайното потребление с 1,5 процента и на бруто образуването на основен капитал с 1,9 процента спрямо предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2025 г. износът на стоки и услуги намалява с 1,3 процента, а вносът на същите се увеличава с 3,6 процента в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

През третото тримесечие на 2025 г. в сравнение с третото тримесечие на 2024 г. БВП нараства с 3,2 процента, а БДС - с 2,8 процента.