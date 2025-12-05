"Някой обезглави Тито" в Словения (СНИМКА)

Площадът, посветен на Йосип Броз Тито във Веление, Словения, осъмна с обезглавен паметник, съобщи македонската медия "Плюс инфо". Неизвестен извършител е отрязал главата на статуята, висока над 6 метра. Инцидентът изглежда се е случил снощи, а местната полиция бързо разреши случая. Полицията е открила бронзовата глава в багажника на превозно средство с два различни хърватски регистрационни номера.

Заподозреният е 49-годишен жител на района на Веление.

Разказът на свидетелите

Свидетел съобщи, че е видял мъж да товарят голям метален предмет в тъмен автомобил близо до музикалното училище. Патрулна кола, следваща маршрута за движение, спряла превозното средство. Полицейското управление в Целе квалифицира инцидента като „акт на оскверняване на културното и историческо наследство“.

Разследването продължава поради съмнение за престъпление, свързано с повреждане или унищожаване на обекти с особено културно значение.

Одрубили главу са Титовог споменика у Велењу!



Од јутрос споменик Јосипа Броза у Велењу стоји без главе, након што ју је са њега скинуло локално словеначко становништво. pic.twitter.com/c9C64ca5JC — Принцип (@Princip_shop) December 5, 2025

Местната власт осъди акта

Местната власт във Веление осъди акта, като обеща да възстанови паметника.

"Ще подходим към възстановяването на щетите по статуята в най-кратки срокове и ще се погрижим за първоначалното състояние. Община Велене категорично осъжда всеки подобен акт и подчертава, че в града ни няма място за вандализъм и атаки срещу културно-историческо наследство, посочват от местната власт във Веление.

Кой е Тито? Йосип Броз Тито е лидер на бивша Югославия, като според книгата "Македонска лустрация" на Предраг Димитровски само през първите две години на управлението си от 1944 до 1946-та година югославският диктатор Йосип Броз Тито е избил над 200 000 души. Тито е известен с омразата си към българите в Македония, но и преследването на михайловистите - привърженици на Иван Михайлов. Сочен е за един от виновинците за избиването на десетки хиляди българи във Вардарска Македония, неговите думи в контекста на македонизма се цитират и до днес, а именно: "като не можем да ви направим сърби, то няма да сте и българи". ОЩЕ: За 2 години Тито избил над 200 000 души.