Навлязъл в насрещното: Велосипедист загина на пътя

Велосипедист е загинал след катастрофа край омуртагското село Плъстина. Пътният инцидент е станал вчера, около 17:40 часа, на третокласен път на територията на общината, информират от Областната дирекция на МВР в Търговище. Загиналият е 64-годишен мъж от село Церовище. При управление на велосипед с посока на движение от село Плъстина към град Омуртаг, мъжът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в правомерно движещ се лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 49-годишен правоспособен водач от село Звездица. Велосипедистът е починал на място, допълват от полицията. Шофьорът на микробуса е тестван за евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. По случая е образувано разследване.

Имал двойно гражданство

За БТА кметът на село Церовище Лейля Мехмедова разказа, че жертвата има двойно гражданство. Той е пенсионер по болест и през летните месеци пребивава в България, а през зимата се прибира при семейството си в Турция.

Заради приятната есен, тази година все още не е отпътувал за южната ни съседка. До неговата къща живеят брат му и майка му.

Мехмедова добави, че мъжът е запален любител рибар. В деня на злополуката отново е бил на риболов на язовир край село Менгишево. Инцидентът е станал, когато се е връщал оттам.

В Церовище днес са пристигнали и близките му от Турция, за да го изпратят в последния му земен път, каза още кметът.

През изминалото денонощие по пътищата на страната е загинал един човек, 22 са ранени при станалите общо 11 тежки катастрофи.

