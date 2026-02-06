Кметът отвърна на критиките и обясни защо Русе трябва да купи паркинга за тирове

Кметът на Русе Пенчо Милков излезе с публична позиция в защита на решението на Общинския съвет градът да придобие буферния паркинг за тежкотоварни автомобили край Дунав мост с държавно финансиране в размер на 10 млн. евро. Реакцията идва след дни на критики и обвинения за неизгодна сделка и обслужване на частни интереси.

Милков подчертава, че темата с тировете е негова лична кауза още от 2019 г., когато поема управлението на града и наследява години на блокирани пътни артерии, тежки катастрофи и напрежение сред жителите на Русе и околните населени места. По думите му дългогодишното бездействие на държавата е принудило общината да търси работещо решение, след като опитите за изграждане на национална система за контрол на трафика са останали без резултат.

Историята на паркинга

Буферният паркинг край Дунав мост беше изграден през 2023 г. върху общински терени от частен оператор, след като местният бизнес отказа да инвестира в мащабно съоръжение. Общината получава над 1 млн. лв. още при подписването на договора, а за три години приходите от дейността достигат 2,8 млн. лв., посочва кметът. По думите му това е било единственият реалистичен вариант в условията на липса на държавно финансиране. Още: ПП-ДБ обвини Пеевски и Борисов заради паркинг за ТИР-ове в Русе

Решението за евентуално придобиване на паркинга идва в нов контекст - от януари 2025 г. България и Румъния са част от Шенген, а граничните проверки отпаднаха. Въпреки това паркингът продължава да функционира и през януари е обслужил близо 2700 камиона, според данните на общината.

Критиците на сделката напомнят, че по действащия договор общината ще придобие съоръжението безвъзмездно след изтичането на 30-годишния срок. Освен това частният оператор е поел ангажимент да плати над 18 млн. лв. на общината под формата на такси за целия период, което означава, че при покупка сега Русе би се отказал от бъдещи приходи.

"Манипулация"

Милков отхвърля тези критики като наивни или манипулативни. Според него договорът изтича през 2052 г., когато съоръжението ще бъде амортизирано, а стратегическият интерес на града изисква паркингът да стане публична собственост много по-рано. Кметът твърди, че е направена независима оценка, която надхвърля предложената цена от 10 млн. евро, и подчертава, че общината няма да плати нито лев, ако средствата бъдат осигурени от държавния бюджет.

В позицията си Милков насочва критики и към политическите си опоненти, които според него преди местните избори са настоявали именно общината да изгради и управлява паркинга, без да посочат източник на финансиране. Той изтъква, че подобен проект би струвал над 20 млн. лв. и би натоварил бюджета на града с тежък дълг, вместо да носи приходи. Още: Без разходи за местния бюджет: Русе ще придобие буферния паркинг

В същото време обаче разследванията около паркинга показват, че още от самото начало е имало съмнения за начина, по който функционира системата за насочване на камионите, включително сигнали за задължаване на шофьори да ползват платеното съоръжение.

Кметът на Русе заявява, че договорът с оператора се изпълнява коректно и няма правно основание за прекратяването му. По отношение на обвиненията за "спорна биография" на фирмата той подчертава, че общината не е разследващ орган и че всички процедури са проведени публично и в съответствие със закона.

В крайна сметка решението дали паркингът ще бъде придобит зависи от държавата. По думите на Милков, приходите от такси на Дунав мост надхвърлят 46 млн. лв. годишно и отделянето на част от тях за стратегически актив в Русе е напълно постижимо. Кметът е категоричен, че ще отстоява решението като въпрос на дългосрочен интерес за града и за хората, които живеят с последствията от тежкия транзитен трафик вече десетилетия.