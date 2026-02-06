Удивителен гигант: Записаха най-дългата дива змия в света в Книгата на рекордите на Гинес

Румънският изследовател Раду Френциу откри най-дългата дива змия в света на остров в Индонезийския архипелаг, предават местните медии. Влечугото, женски питон, е с дължина 7,22 метра и тежи 97 килограма. Измерването е извършено с прецизност и целият процес е заснет подробно, за да влезе в Книгата на рекордите на Гинес.

Впечатляващо

Змията, която сега е под грижите на местен природозащитник, е била оценена и от Диас Нуграха, гид за дивата природа и оторизиран специалист по змии от Борнео.

„Всяка спирала от мускули на тази змия е истинска сила и всяка от тях сякаш работи независимо. Силата на такава змия е това, което те впечатлява най-много, заедно със способността ѝ да се адаптира, когато поглъща огромна плячка, дори с размерите на крава – нещо, което повечето хора не могат да си представят“, казва Раду Френциу в интервю за Диджи24.

Според Книгата на рекордите на Гинес женският питон е кръстен „Ибу Барон“ (което в превод означава „баронеса“). Клип с румънеца и змията вече е публикуван на официалната страница на световните рекорди във Фейсбук.

Раду Френциу споделя още, че е имало случаи, в които питони са убивали хора на индонезийски острови, но „много повече питони и много повече змии се озовават в кухните на местните жители, отколкото местните жители в коремите на питоните“.

Румънецът е от град Беюш в окръг Бихор, но живее в Бали от почти 20 години, има страст към фотографията и пътуванията.

