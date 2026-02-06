Европейският съд потвърди: Коли от Русия, внесени в ЕС, може да се конфискуват

Европейският съд потвърди забраната за внос на автомобили от Русия и правото на страните от ЕС да ги конфискуват. Взетото решение е в рамките на процедура за преюдициално запитване от съд Дюселдорф, който разглежда спор между руски гражданин и германските митници.

Още: Всяка пета кола на пазара втора ръка е с превъртян пробег

Случаят: Руснак, живеещ в Германия, закупил кола втора ръка в Русия за лична употреба и я вкара в ЕС през Полша, след което колата без регистрационни табели е транспортирана до Германия. Но когато руският гражданин се опитва да регистрира колата, германските митнически власти я конфискуват, позовавайки се на санкциите на ЕС. Следва съдебно дело.

Европейският съд постанови, че член 3i от Регламент на ЕС № 833/2014 забранява вноса в Европейския съюз на всички стоки, изброени в приложение XXI към този регламент, без да е необходимо да се доказва, че дадена сделка действително е донесла значителни приходи на Русия. Такива стоки включват автомобили и други превозни средства, предназначени за превоз на по-малко от десет души, независимо дали са нови или употребявани, скъпи или не, внесени за лични нужди или за препродажба, пише в мотивите на решението.

Изключения са предвидени за граждани на страни от ЕС, живеещи в Русия, които внасят автомобил изключително за лична употреба, както и за дипломатически и консулски превозни средства. Тези изключения не се отнасят за руснаци, които не са граждани на ЕС.

Още: Руската икономика: Замръзнал пазар на коли втора ръка и много хакерски атаки