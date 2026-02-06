Любопитно:

Европейският съд потвърди: Коли от Русия, внесени в ЕС, може да се конфискуват

06 февруари 2026, 18:56 часа 226 прочитания 0 коментара
Европейският съд потвърди: Коли от Русия, внесени в ЕС, може да се конфискуват

Европейският съд потвърди забраната за внос на автомобили от Русия и правото на страните от ЕС да ги конфискуват. Взетото решение е в рамките на процедура за преюдициално запитване от съд  Дюселдорф, който разглежда спор между руски гражданин и германските митници.

Още: Всяка пета кола на пазара втора ръка е с превъртян пробег

Случаят: Руснак, живеещ в Германия, закупил кола втора ръка в Русия за лична употреба и я вкара в ЕС през Полша, след което колата без регистрационни табели е транспортирана до Германия. Но когато руският гражданин се опитва да регистрира колата, германските митнически власти я конфискуват, позовавайки се на санкциите на ЕС. Следва съдебно дело.

Европейският съд постанови, че член 3i от Регламент на ЕС № 833/2014 забранява вноса в Европейския съюз на всички стоки, изброени в приложение XXI към този регламент, без да е необходимо да се доказва, че дадена сделка действително е донесла значителни приходи на Русия. Такива стоки включват автомобили и други превозни средства, предназначени за превоз на по-малко от десет души, независимо дали са нови или употребявани, скъпи или не, внесени за лични нужди или за препродажба, пише в мотивите на решението.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Изключения са предвидени за граждани на страни от ЕС, живеещи в Русия, които внасят автомобил изключително за лична употреба, както и за дипломатически и консулски превозни средства. Тези изключения не се отнасят за руснаци, които не са граждани на ЕС.

Още: Руската икономика: Замръзнал пазар на коли втора ръка и много хакерски атаки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
коли Автомобили Коли втора ръка коли втора употреба война Украйна санкции Русия внос на коли автомобили втора ръка кола втора употреба автомобил втора употреба внос на автомобили
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес