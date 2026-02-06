БФС нареди българското първенство до английската Висша лига. На другия ден Първа лига се игра на разорана нива

Българският футболен съюз нареди българското първенство до топ 5 от първенствата на Европа - Висшата лига, Бундеслигата, Серия А и Лига 1. От централата в Бояна си позволиха това сравнение, след като България внедри т.нар. боди камера, чрез която зрителите могат да видят перспективата през погледа на главния арбитър на терена. Само часове след като БФС нареди Първа лига до английската Висша лига, се видя и другото лице на българския футбол - мач на разорана нива...

От БФС: "Родното първенство се нарежда до най-прогресивните лиги в Европа"

В четвъртък БФС показа ексклузивни кадри от финала между Лудогорец и Левски за Суперкупата на България, като анализира по-дискусионните съдийски решения в мача. От Бояна написаха следното в YouTube профила си: "С реализирането на този проект България се превръща в едва от малкото държави в Европа, която внедрява тази авангардна технология в официален футболен мач. С този акт родното първенство се нарежда до най-прогресивните лиги - английската Висша лига, германската Бундеслига, италианската Серия А и френската Лига 1, които вече успешно интегрираха системата в своите мачове."

Покъртителният терен на мача Монтана - ЦСКА 1948

В петък пък бе открит пролетният дял на Първа лига - с мач между Монтана и ЦСКА 1948. Теренът в Монтана обаче бе в покъртително състояние: с множество дупки по терена, които не отговарят на изискванията за провеждане на двубой от елитно първенство. В самото начало на срещата пък се стигна и до тежка контузия за основен играч на ЦСКА 1948, което отново повдига въпросителни около това дали българският шампионат трябва да се подновява през февруари, когато температурите все още са много ниски.

Иначе неприятни условия имаше и на финала за Суперкупата на България, но те бяха на трибуните, където навсякъде имаше локви, кал и сняг по седалките. Теренът бе в по-добро състояние заради отоплението, което е налично на "Васил Левски".