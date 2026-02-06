Епстийн е жив и играе Fortnite от Израел: Какво подхранва разгорялата се теория на конспирацията

Финансистът милионер и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн е жив и играе Fortnite от Израел – това е най-новата конспиративна теория, която намери мнго поддръжници в социалните мрежи. Привържениците й обърнаха внимание на следното: разсекретените от правосъдното министерство на САЩ документи по аферата "Епстийн" включват потребителското име littlestjeff1, което е било използвано за плащане на V-bucks (основната валута в популярната игра Fortnite) от имейл адреса на Епстийн през 2019 г. Същото потребителско име се появява и при други дигитални покупки на услуги и при касови бележки.

Потребителското име е продължило да бъде използвано и след смъртта на Епстийн на 10 август 2019 г. като Fortnite Tracker (сайтът, прследяващ статистиката в играта) е записал, че играчът е бил активен и след тази дата, а геолокацията му е била в Израел.

Най-любопитното е, че веднага щом тази конспиративна теория се разпространи в социалните мрежи, акаунтът е бил променен на закрит и препратките към него са започнали да изчезват от дигиталните архиви Wayback Machine.

Джефри Епстийн беше официално обявен за мъртъв през август 2019 г. в резултат на самоубийство в затвора в Ню Йорк, където очакваше съдебен процес по сериозни обвинения.

Снимка в социалните мрежи, за която се твърди от поддръжниците на теорията, че показва Епстийн в Тел Авив след смъртта му.