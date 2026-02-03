Без разходи за местния бюджет: Русе ще придобие буферния паркинг

С мнозинство от 34 гласа, или две трети от всички съветници, Общинският съвет на Русе гласува и прие придобиването на право на собственост върху буферния паркинг за тежкотоварни автомобили, разположен на бул. „България“ 292. С приетото решение Община Русе дава съгласие да придобие изграденото съоръжение при изрично условие средствата да бъдат осигурени от държавния бюджет. Това означава, че няма да се използват средства от местните данъци и няма да се поема общински дълг, като в същото време Русе ще получи пълен контрол върху инфраструктура с ключово значение и стойност от над 10,2 млн. евро.

Повече за важното решение за града

„Извървяхме дълъг път – от блокираните булеварди, през отказа на държавата, до изграждането на работещ механизъм с частен партньор. Днес ситуацията е различна - имаме Шенген, имаме обществено искане за общинска собственост и най-важното – имаме осигурени 10 млн. евро от държавата. Да откажем тези пари и този актив, би означавало да предадем интереса на Русе“, каза кметът. Той също така заяви, че благодарение на решението на Общинския съвет, всеки бъдещ лев, изработен от инфраструктурата на бул. „България“, ще се реинвестира в русенските квартали и улици. Община Русе е собственик на терена, а предстои да придобие всички изградени съоръжения и сгради.

Буферният паркинг беше създаден като резултат от дългогодишните усилия на Община Русе да реши проблема с тежкия трафик и километричните опашки от камиони. След като държавното финансиране се оказа крайно недостатъчно за мащаба на проблема, Общината предприе прозрачна процедура за привличане на частен инвеститор, който да реализира необходимото съоръжение и система за управление на трафика.

Впоследствие, с оглед на обществения интерес, сигналите от граждани и превозвачи и променената среда след присъединяването на България към Шенген, Община Русе започна активни действия за връщане на съоръжението в публична собственост. Проведените преговори доведоха до значително намаляване на първоначално заявената цена и до възможност за придобиване при условия, които са изцяло в полза на обществото.

С придобиването на паркинга ще бъде прекратено предсрочно правото на строеж, което иначе би действало до 2052 г., и Община Русе ще стане едноличен собственик на терена и всички изградени съоръжения още сега. В тази връзка кметът Пенчо Милков обяви, че ще бъде сформирана работна група, която да разгледа и предложи най-ефективните варианти за използване и развитие на инфраструктурата в интерес на русенци.