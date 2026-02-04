ПП-ДБ обвини Пеевски и Борисов заради паркинг за ТИР-ове в Русе

"Обществения гняв се заражда в Русе и е напълно заслужен". Това обявиха в своя декларация от ПП-ДБ от парламентарната трибуна, визирайки паркинга за ТИР-ове в близост до "Дунав мост" и решението на Общинския съвет в Русе да одобри паркингът да бъде купен с държавни средства. Кметът Пенчо Милков посочи, че изкупуването на тази инфраструктура значи всеки дошъл от ползването и лев да влезе в бюджета на общината и да бъде реинвестиран в русенските квартали и улици - ОЩЕ: Без разходи за местния бюджет: Русе ще придобие буферния паркинг

От ПП-ДБ обаче считат, че е недопустимо частен бизнес, който влиза в затруднения защото България вече е част от Шенген, да бъде изкупуван с държавни пари т.е. с парите на всички данъкоплатци. Коалицията посочва, че ГЕРБ, СДС, БСП, ИТН и ДПС-Ново Начало са подкрепили властта в Русе, като така "се предлага да се откажем от близо 8 млн. евро сигурни приходи за оставащите 27 години (теренът за паркинга е отдаден за 30 години) като се купи за 10 милиона евро буферния тир паркинг, а се прави нещо още по-фрапиращо - да се приеме на доверие претенция за т.нар. "пропуснати ползи" от страна на частната фирма, която твърди, че е щяла да печели определени средства в бъдеще и иска държавата да ѝ ги плати предварително".



"Сегашното правителство няма легитимност да поема подобни ангажименти. Няма право в последните си дни да обвързва държавата с решения за десетки милиони евро, взети без дебат и без обществено съгласие. Няма оправдание да прехвърля частен риск върху всички граждани. Ако този подход бъде преглътнат днес, утре той ще бъде повторен без колебание и цената отново ще бъде платена от българските граждани", настояха от ПП-ДБ и пак поставиха въпроса за "дълбоката държава", говорейки с имената на Бойко Борисов и Делян Пеевски и дали има договорки зад кулисите, вместо прозрачен процес на вземане на решения