Кметът Русе откри обновената сграда на Основно училище „Отец Паисий“

Обновеното след мащабен ремонт Основно училище „Отец Паисий“ в Русе беше официално открито днес от кмета Пенчо Милков. В церемонията се включиха заместник-кметът Енчо Енчев и директорът на учебното заведение Биляна Алексиева. Милков поздрави учениците и учителите и подчерта, че модернизирането на училището е част от усилията на Общината за подобряване на образователната среда в Русе. „Днес даваме нов облик на учебното заведение, но запазваме неговата същност като място, в което знанието се предава с грижа, уважение и любов към децата. Обновената среда осигурява по-комфортни, по-функционални и по-съвременни условия за учене, преподаване и развитие, така както изисква днешното динамично и технологично образование“, заяви кметът.

Директорът на ОУ „Отец Паисий“ Биляна Алексиева, която вече 15 години ръководи училището, изтъкна значението на извършения ремонт за учениците и учителите. По думите ѝ създаването на новата учебна среда е важна стъпка за по-съвременен учебен процес.

Седмокласниците Дарина Петкова и Максим Стоянов споделиха своите впечатления от промените в училището и от обновените класни стаи, в които ще учат. След официалната част Милков и Алексиева прерязаха лентата и заедно с гостите прекрачиха прага на обновеното училище. Ремонтът обхвана основни части от сградата, подменена е дограмата, извършен е ремонт на покрива и са приложени мерки за енергийна ефективност, включително топлоизолация на стените и покрива.

Специално внимание в проекта е отделено на достъпността. Изградена е подходяща среда за хора с намалена подвижност, включително асансьор и рампа, които осигуряват по-лесен достъп до сградата и нейните пространства за трудноподвижни ученици.

Една от съществените промени е създаването на модерни STEM пространства. В тях учениците ще могат да учат чрез интерактивни и практически занимания в областите на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката. Промените в училищната среда ще продължат и с благоустрояването на страничния двор. Планира се там да се оформят спортна площадка и кътове за тихи игри. Предвижда се и разширяване на системата за видеонаблюдение в училището и прилежащите пространства.

Модернизацията е реализирана по проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе“, финансиран на 100% от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общата стойност е 1 483 536 евро с ДДС, а проектът е реализиран в партньорство с Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Структура за наблюдение и докладване.

През ноември ОУ „Отец Паисий, което е едно от най-старите училища в Русе, предстои да навърши 160 години. През учебната 2026/27 година то ще посрещне близо 650 деца в обновена, достъпна, енергийно ефективна среда с модерни STEM пространства.