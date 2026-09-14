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Ангел Русев зове за помощ: "Времето на щангите изтича"

14 септември 2026, 18:53 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ангел Русев зове за помощ: "Времето на щангите изтича"

Европейският шампион по вдигане на тежести Ангел Русев пусна дълга публикация в социалните мрежи, с която се обърна към Министерството на младежта и спорта. На първо място той благодари на ММС за помощта, която щангистите са получили за Европейското първенство в Грузия, където той спечели своята шеста поредна титла. Но след това Русев се обърна с въпрос. Българският спортист отбеляза, че до Световното първенство в Китай остава около месец и половина, а подготовката на щангистите ни още не е започнала. Той зададе основателен въпрос - какъв е планът на ММС и кога ще видим конкретни действия.

Ангел Русев: "Взех решение да задам един важен въпрос"

Ето какво написа Ангел Русев в социалните мрежи: "Уважаеми господа, на първо място искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа и съдействие, благодарение на които успяхме да участваме по-рано тази година на Европейското първенство в Грузия. В момента обаче като състезател взех решение да задам един важен въпрос. До Световното първенство в Китай остава около месец и половина. Няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация.

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"Какъв е планът оттук нататък?"

Повечето от нас не сме само състезатели — имаме деца, семейства и разходи. Как се очаква да се подготвяме на най-високо ниво и едновременно с това да осигуряваме семействата си, когато няма необходимата финансова подкрепа и условия за подготовка? Беше казано, че състезателите, които се подготвят за големи първенства и квалификационни състезания за Олимпийските игри, са приоритет. Затова питам: какъв е планът оттук нататък и кога ще има конкретни действия? Не задавам този въпрос, за да създавам конфликт. Задавам го като състезател, който иска да тренира, да се подготви и да представи България достойно.

Времето изтича. Нуждаем се не само от думи, а от конкретна подкрепа и решение. Благодаря на Министерството за това, което вече направи за нас. Надявам се, че и сега ще намерим решение, защото за нас всеки ден е важен".

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Европейско първенство по вдигане на тежести Световно първенство по вдигане на тежести Ангел Русев ММС
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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