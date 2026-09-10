Русе приключва 2025 г. със силна събираемост и стабилни публични финанси

Отчетът за изпълнение на бюджет 2025 на Община Русе беше представен днес пред Общинския съвет в зала „Св. Георги“. В публичното обсъждане участваха кметът Пенчо Милков, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, началникът на отдел „Финансово‑стопански“ Сабина Минковска, директорът на дирекция „Финансово‑стопански дейности“ Емилия Пенева, общински съветници и представители на администрацията.

Годишният финансов отчет за 2025 г. е заверен от Сметната палата с „немодифицирано мнение“, което съответства на предишното становище „без резерви“ и потвърждава коректното и прозрачно управление на публичните средства.

Отчетът показва стабилно финансово управление и отговорно разходване на средствата. През годината e провеждана политика на финансова устойчивост и са вложени инвестиции в подобряване качеството на живот на русенци. Отчетена е добра събираемост на собствените приходи и приключване на 2025 г. без натрупване на просрочени задължения.

Първоначалният бюджет за 2025 г. е 296 526 хил. лв., а уточненият годишен план е в размер на 346 592 хил. лв. Изпълнението на бюджета за 2025 г. е 84.11%, или 291 524 хил. лв., като увеличението спрямо предходната година е 34 501 хил. лв. Реализиран е преходен остатък за 2026 г. в размер от 64 711 хил. лв., който ще бъде разходван по функции и дейности след решение на Общинския съвет.

Консолидираният годишен финансов отчет обхваща дейността на Общината като първостепенен разпоредител и на всички 76 второстепенни разпоредители – 31 училища, 18 детски градини, 12 кметства, 12 общински предприятия и звена и три културни института.

Изпълнението на собствените приходи е 121.30%, или 70 816 хил. лв., с ръст от 5 915 хил. лв. спрямо предходната година. Разходите за образование, здравеопазване, социални дейности и култура са увеличени с 27 788 хил. лв., като делът им достига 69.06% от общите разходи.

Със собствени приходи са финансирани ключови обществени дейности като социални помощи по Наредба 21 – 89 491 лв.; медицински прегледи на спортуващи ученици – 97 737 лв.; медицински кабинет в ДЗС – 22 986 лв.; профилактична програма „Да опазим очите на децата“ – 12 000 лв.; „Инвитро“ процедури – 49 927 лв.; финансиране на фондация „Град на свободния дух“ – 120 000 лв.; подкрепа за пенсионерски клубове – 52 024 лв.; сдружения на лица с увреждания – 29 303 лв.; спортни клубове – 1 132 578 лв.; читалища – 185 691 лв.; художествени проекти – 99 468 лв.; фонд „Граждански инициативи“ – 4 526 лв.

Общото изпълнение на инвестиционната програма с бюджетни средства е 32.52%. Сред ключовите обекти през 2025 г. са: нов учебен корпус в СУ „Васил Левски“ – 1 690 878 лв.; спортна зала в СУ „Васил Левски“ – 1 718 850 лв.; физкултурен салон в ОУ „Никола Обретенов“ – 1 425 250 лв. За ремонт на покрив, фасади и спортни площадки на 8 училища са отделени 2 376 028 лв., които са вложени в ОУ “Г. С. Раковски“ в Ново село, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ в Николово, ОУ „Отец Паисий” в Тетово, ОУ „Отец Паисий“ в Мартен, ПГДВА „Йосиф Вондраг“, ОУ „Христо Смирненски“ в Долапите, СУ „Възраждане“ и ОУ „Олимпи Панов“ в Русе. За основен ремонт на улици, финансирани от кредит от „Инвестбанк“, са използвани 3 735 250 лв.; за реставрация и консервация корпуси "А", "К" и "Л" на Доходно здание - 270 592 лв.; за ремонт на улиците „Плиска“, „Тулча“ и „Доростол“ - 359 281 лв.; за придобиване на преместваема станция по метода ДОАС - 389 640 лв.; инфраструктурни обекти на обща стойност 4 244 740 лв. и др.

Разходите по европейски програми са 13 371 хил. лв. по Кохезионния и структурните фондове и 2 507 хил. лв. по други европейски инструменти.

През 2025 г. продължи изпълнението на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост – STEM среда в училищата, енергийна ефективност на жилищни сгради, Международен младежки център, модерни системи за улично осветление в кметствата и др. Представеният отчет показва последователно управление, насочено към качествена среда за живот, модерни услуги и подкрепа за ключови обществени дейности. В неблагоприятните условия, произтичащи от непредвидимата международна и вътрешна обстановка, местната администрация реализира едни от основните си функции - да отговаря на социалните, културните и образователните потребности на гражданите, без да допуска просрочени задължения.