След Общото събрание в Левски: Ясно е каква е ролята на Наско Сираков

в Левски се проведе Общо събрание, на което се взе решението да бъде променен начина, по който се управлява клуба. Досега начело бяха Надзорен съвет, съставен от Наско Сираков, Антон Краус и Мило Борисов и Управителен съвет, включващ Даниел Боримиров, Христо Йовов и Галина Костова. След Общото събрание Левски ще бъде управляван от Съвет на директорите, в който са Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Ясна е и ролята на Наско Сираков, за когото се спекулираше дали изобщо ще остане в Левски.

Наско Сираков остава с глас по всички въпроси в Левски

В началото очакванията бяха новото ръководство на Левски постепенно да отнеме управленските функции на Наско Сираков и той да се оттегли от клуба. Предвидената за него позиция е била на почетен презудент със "съвещаващ глас по спортните въпроси". Но след предложение на Сдружение "Левски на Левскарите", прието от акционерите на "сините", Сираков ще остане в клуба като "президент със съвещателен глас по всички въпроси в клуба". Това решение е било взето на Общото събрание, което се проведе днес, на 14 септември.

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Левски е първи в родния елит

От началото на сезона Левски е непобеден в Първа лига, като записа 8 победи и 1 равенство в първите 9 кръга на родния елит. Това поставя "сините" на първо място с 25 точки. Втори и трети за ЦСКА и Лудогорец с по 20 точки, но и мач по-малко. В европейските клубни турнири Левски се класира за основната фаза на Лига Европа, след като загуби плейофа за влизане в Шампионска лига.

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