Есенният пазар „От нивата до трапезата“ събра в Ново село до Русе занаяти, традиции и местни вкусове

Есенният пазар „От нивата до трапезата“ се проведе днес в Ново село, събирайки жители и гости около традиционната трапеза, занаяти, местното производство, старите обичаи и характерните за региона кулинарни рецепти. Организатор на събитието е НЧ „Надежда – 1908“ – Ново село, със съдействието на НЧ „Светлина – 1928“ – с. Хотанца, Кметство Ново село и НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1951“ – с. Ястребово.

Приветствия към участниците и гостите поднесоха кметът на община Русе Пенчо Милков и кметът на Ново село Стефан Цанев. В събитието се включи и заместник-кметът Димитър Недев.

В обръщението си Пенчо Милков подчерта значението на хората, които със своя труд съхраняват местните знания и умения и ги предават на следващите поколения. „Като кмет на Русе високо ценя усилията ви да създавате пространство, в което хората се срещат, споделят и се гордеят с това, което произвеждат. Събития като вашия базар дават живот на селата, създават икономически възможности и укрепват връзките между хората“, заяви Милков. Той поздрави специално Илия Каназиров – железар и дърводелец, който отпразнува своя 78-и рожден ден, и изтъкна значението на майстори като него за съхраняването на местните знания и умения.

В централната част на селото бяха подредени тематични кътове, представящи различни страни на традиционния бит. В кът „От руното до тъканта“ посетителите видяха целия процес на обработка на вълната. Кулинарната традиция на Ново село оживя в кът, посветен на храната – с точене на кори за баница, домашно приготвени сладкиши, сушени плодове, сирене, мед и оцет. Своята работа показаха и майстори от различни краища на България, представящи традиционни занаяти. Посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с техните инструменти, материали и техники. Специални гости на събитието бяха певиците Мария и Магдалена Филатови.

В рамките на инициативата беше заснет и документален филм. Той ще съхрани знанията, уменията, разказите и лицата на хората, които пазят живо нематериалното културно наследство. Есенният пазар е част от последователната работа на НЧ „Надежда – 1908“ за проучване, представяне и споделяне на местното културно наследство. Събитието е част от проекта "Един пазарен ден в с. Ново село, Русенско" финансиран по програма "Любителско изкуство 25г." към Националния фонд "Култура".