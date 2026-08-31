Подлезът на бул. „Христо Ботев“ в Русе ще бъде изцяло обновен, предвижда се и видеонаблюдение

Предстои извършването на цялостен текущ ремонт на подлеза, разположен по бул. „Христо Ботев“ (до спирка „Печатни платки“) във връзка с влошеното му експлоатационно състояние. Съоръжението вече се стопанисва и поддържа от Община Русе след приключването на 25-годишната концесия. С предстоящите дейности, които ще започнат през тази седмица, се цели подобряване на функционалността, безопасността и общия облик на подлеза, който е важна пешеходна връзка и се използва ежедневно от значителен брой граждани.

Предвижда се да бъде извършено обновяване на съществуващото вътрешно пространство чрез премахване на неносещи преградни стени на част от помещенията. По този начин ще се увеличи свободното пространство и ще се обособи по-голяма, единна и функционална зона, която ще осигури по-добра пропускателна способност и по-комфортно преминаване на пешеходците.

Особено внимание при ремонта ще бъде обърнато на осигуряването на подходящо осветление и създаването на по-благоприятна и безопасна среда за гражданите, които ежедневно използват съоръжението.

Предвидени са и допълнителни мерки за сигурност заради установени случаи на вандалски прояви. През настоящата година Община Русе извърши частични ремонтни дейности по осветлението в подлеза, след което осветителни тела, както и елементи от електрическата инсталация и окабеляването, бяха повредени по вандалски начин. Подобни действия водят до необходимост от допълнителни разходи за възстановяване и затрудняват нормалната експлоатация на обекта. С цел ограничаване на подобни прояви и повишаване на сигурността на гражданите се предвижда изграждането на система за видеонаблюдение. Тя ще има превантивна функция и ще допринесе за по-ефективен контрол върху състоянието на подлеза, както и за установяване на евентуални нарушения и вандалски действия.

Очакваният резултат от ремонта е създаването на по-просторно, светло, функционално и безопасно обществено пространство, което да отговаря на нуждите на гражданите и на съвременните изисквания за експлоатация и поддържане на подобен тип инфраструктура.