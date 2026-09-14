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Църковен празник на 15 септември: Какво не бива да правите утре, води до големи загуби

14 септември 2026, 18:42 часа 859 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Църковен празник на 15 септември: Какво не бива да правите утре, води до големи загуби

На 15 септември Църквата почита паметта на свети великомъченик Никита, воин, приел мъченическа смърт за открито изповядване на християнската вяра сред своя народ. Ето какви са традициите и суеверията, свързани с този църковен празник

Църковен празник на 14 септември - традиции, обичаи и забрани

Никита живял през четвърти век в Бесарабия и самият той бил част от готите. През 325 г. той приема християнството и започва да проповядва новата вяра сред своите съплеменници. Готският водач Атанарих, известен с жестокостта си към християните, обаче скоро се завръща на власт и върху тях се стоварва преследване. Никита също става жертва на това преследване: опитват се да го принудят да се отрече от вярата си, но той остава непоколебим. След това светецът е осъден на мъчения и екзекуция на клада – според легендата огънят не е могъл да му навреди.

Никита е погребан в Киликия (Мала Азия) и скоро на гроба му започват да се случват чудеса на изцеление. По-късно част от мощите на светеца са пренесени в Константинопол (дн. Истанбул), а останалите - в сръбския манастир Високи Дечани.

Вярващите се обръщат към Свети Никита Готфски за защита от бедствия, от врагове и нарушители, както и за избавление от зли хора и невидими нещастия.

На този ден се колят домашни птици, а основното ястие на празничната трапеза е печена гъска – за да се осигури просперираща година и семейството да не страда от бедност.

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Вярва се, че на този ден е особено важно да се вършат добри дела като даване на милостиня, оказване на помощ на съседи, хранене на бездомни птици и животни. Денят е подходящ за нови начала.

На този ден, както винаги, Църквата не приветства кавги, употребата на нецензурни думи, завист, злоба и осъждане, а отказът на помощ се счита за голям грях, тъй като Свети Никита ходатайства за онези, които споделят благата си с другите.

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Според народното поверие, в деня на свети Никита човек трябва да се въздържа от чистене на къщата, изнасяне на вещи навън или даване на заем на съседите – смята се, че това може да доведе до загуби. Препоръчително е също да не се събират чужди монети от земята – смята се, че това ще донесе бедност и нищета.

Избягвайте да се хвалите с успеха, богатството или красотата си – хвалбите обезкуражават късмета и могат да доведат до загуба на всичко, с което се гордеете. На този празник предците ни са се опитвали да избягват спорове и разногласия – смята се, че конфликт, започнат на този ден, може да доведе до бедствие.

Също така не се вдигат сватби - смята се, че такъв съюз ще бъде краткотраен - но запознанството на родителите на булката и младоженеца на този ден, напротив, е добра поличба.

Знаците на деня подсказват какви ще бъдат зимата, пролетта и дори лятото. Ясно време на този празник, вещае ветровито време на следващия ден. Сух и топъл ден означава студена и снежна зима. Ако започне да вали, това е знак за късна и влажна пролет.

 

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църковен празник
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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