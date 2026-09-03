Община Русе обявява конкурс за избор на девиз на града. Инициативата е в изпълнение решението на общинските съветници за включването на девиз като нов елемент от официалната символика на града, разписана в Наредба 17.

Конкурсът има за цел да създаде кратко и запомнящо се послание, което да подчертава уникалността, историческото наследство, съвременния облик и визия за бъдещето на Русе. Той ще бъде изписан в девизна лента, която ще бъде композиционно съчетана с герба на Общината. След избора на текст и разработването на графичната композиция, предложението ще бъде внесено за одобрение от Общинския съвет – Русе.

В конкурса може да участва всеки български гражданин, навършил 18 години. Всеки кандидат има право да представи до три предложения, като всяко от тях се подава като отделна кандидатура.

Предложеният девиз трябва да бъде на български език и да бъде с максимална дължина до пет думи. Той следва да представя отличителните характеристики и уникалността на Русе, като носи послание, свързано с миналото, настоящето и бъдещето на града. Наред с това текстът трябва да бъде оригинално авторско предложение и да не нарушава авторски права или права на трети лица, както и да не представлява копие или адаптация на вече използван девиз на друг град, институция или организация.

Предложенията се подават на място или се изпращат чрез куриерска услуга до: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Център за административно обслужване. Върху плика трябва да бъде отбелязано: „За участие в конкурса за девиз на Русе“.

Всеки участник трябва да представи комплект документи, включващ заявление за участие и декларация за авторство, както и отделен, ненадписан и непрозрачен запечатан плик с предложението за девиз.

Крайният срок за участие е 1 октомври 2026 г., а резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 20 ноември 2026 г.

Предложенията ще бъдат разгледани и оценени от комисия, назначена със заповед на кмета на община Русе, в чийто състав ще участват представители на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общинския съвет – Русе, общественици и представители на общинската администрация.

До пет от най-високо оценените предложения ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси. Класираният на първо място девиз ще бъде предоставен на дизайнер с доказана компетентност и опит за разработване на девизна лента и графична композиция с герба на Община Русе.

След приключване на процедурата избраният девиз и композицията от герба и девизната лента ще бъдат предложени за одобрение от Общинския съвет – Русе.

Пълният регламент на конкурса, условията за участие и необходимите образци на документи са публикувани на официалния сайт на Община Русе.