Какво крие в хладилника си Генерал Ръждавичка?

Симона Ръждавичка е спортист, треньор и вероятно едно от най-разпознаваемите лица от „Игри на волята“. Именно там тя спечели сърцата на зрителите не само със своята физическа подготовка, но и с непоклатимия си състезателен дух. Спортът и активният начин на живот са неизменна част от ежедневието ѝ, което често преминава между тренировки, срещи и различни ангажименти.

Как се поддържа тази спортна форма и какво държи в хладилника си треньорката по спортна аеробика? “Със сигурност не е сложно тристепенно меню, подредено в кутии за цялата седмица. По-скоро няколко прости неща, които почти винаги са там”, разкрива ни Симона. „Винаги имам масълце, домати, сирене под някаква форма и хляб.“ Хлябът не ни изненадва, при положение, че сама описва себе си с хумор като „царицата на вкусните сандвичи“.

Всъщност Симона обича да готви. Проблемът й обаче е, че не винаги време за това. Между тренировките и останалите ангажименти успява да отдели най-много 15 минути на ден за приготвяне на храна. Затова менюто у дома често е практично - яйца, омлети, сандвичи, българска салата. Но има и специалитет. „Паста болонезе с телешко рагу - майстор съм“, добавя с присъщата й усмивка Ръждавичка.

Любимата ѝ храна е далеч по-традиционна - печени картофи на фурна и боб. “Тези храни ги обичам от малка и през годините изобщо не мога да се откажа от тях”, споделя тя.

Симона е готова и на импровизации, стига да са добре приготвени и вкусни. “Новото ми откритие е Бързата витрина на Кауфланд. Там има и салати, и готвено и даже - суши. Идеално е за моя ритъм”, казва спортистката. Ако трябва да избере фаворит, Симона има ясен отговор: „Най-много ми харесват кюфтенцата с доматен сос. Мога да ги хапвам постоянно”, смее се тя. На въпроса с какво би нагостила племето си от “Игри на волята”, отговорът й е категоричен - „ С бургер и десерт. На Бързата витрина има и чудни тортички”.