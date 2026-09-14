Атанас Бостанджиев разкри новия бюджет на Левски: Настига ли ЦСКА и Лудогорец?

Откакто Атанас Бостанджиев стана новият собственик на Левски, феновете на "сините" свикнаха да получават добри новини, особено ако са свързани с бъдещето на клуба. Днес, на 14 септември, Левски смени и модела си на упраавление, като премина от такъв, който включва Надзовен съвет и Управителен съвет на такъв със Съвет на директорите. Това се случи с решение на Общото събрание, което се проведе в клуба. След неговия край, Атанас Бостанджиев даде пресконференция, на която разкри и новия бюджет на Левски - между 25 и 28 милиона евро.

Левски ще разполага с 25-28 милиона евро

По време на пресконференцията след края на Общото събрание на Левски собственикът на "сините" Атанас Бостанджиев разкри и какъв е новият бюджет на клуба. Той разясни, че спрямо миналогодишния бюджет, новият е увеличен почти двойно. Докато през миналата година Левски разполагаше с 15 милиона евро, сега "сините" ще разполагат с 25-28 милиона евро, по думи на Бостанджиев. Бизнесменът добави, че все още се изготвя "финансово точен разчет", след който ще бъде известна и напълно точната сума, с която Левски ще може да се разполага.

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Левски се нарежда до ЦСКА и Лудогорец

Дори въпросната сума да бъде под предварително обявените от Атанас Бостанджиев 28 милиона евро, Левски все пак ще се нареди до досегашните най-богати клубове в България ЦСКА и Лудогорец. През последния трансферен прозорец, който затвори само преди дни, Левски похарчи 3.52 милиона евро за 4-ма нови футболисти, за които се наложи да плати трансферна сума. Останалите нови на "Герена" пристигнаха със свободни трансфери или под наем.

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