Наско Сираков: "Мечтаех за такива хора в Левски, приемам с отговорност новата роля"

Наско Сираков прие "с огромна отговорност" новата си роля в Левски и е сигурен, че клубът го чакат много добри дни. По-рано днес легендарният нападател и бивш мажоритарен собственик бе утвърден като почетен президент със съвещателен глас по всички въпроси в новото управление. Това се случи на Общото събрание в Левски, на което се реши клубът да смени модела си на управление от такъв с Надзорен и Управителен съвет на такъв със Съвет на директорите.

Наско Сираков: "Моя мечта беше Левски да бъде управляван от такива хора"

Ето какво каза Наско Сираков на пресконференцията след Общото събрание: "Искам да приветствам Еду (Гаспар) и Клаудио (Праковник) в ръководството на клуба. Искам и да благодаря на г-н Бостанджиев. Моя мечта беше Левски да бъде управляван от такива хора. Добре дошли и се радвам, че ще имаме възможност да работим заедно. Приемам с огромна отговорност тази роля, както съм приемал всичко в последните 40 години. Работата за Левски е огромна отговорност и живот и здраве ще продължа да правя това, което мога най-добре.

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"Водили сме много разговори с г-н Бостанджиев"

Мисля, че с помощта на всички тези хора Левски го чакат много добри дни. Във футбола не може да се побеждава постоянно, но ще направим всичко възможно, за да бъркаме възможно най-малко. Водили сме много разговори с г-н Бостанджиев и знам с каква страст, с какво желание движи този проект. Пожелавам му успех и съм сигурен, че в рамките на три години Левски ще има своя нов дом".

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