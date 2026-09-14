Атанас Бостанджиев: "Левски най-накрая ще има един стадион, който..."

Левски проведе Общо събрание днес, на 14 септември, на което се реши моделът на управление на клуба да бъде сменен. От система с Надзорен съвет, съставен от Наско Сираков, Антон Краус и Мило Борисов и Управителен съвет, в който участваха Даниел Боримиров, Христо Йовов и Галина Костова, "сините" ще преминат към Съвет на директорите. Във въпросния Съвет ще бъдат включени Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев даде пресконференция след края на Общото събрание.

"Оценката за стадиона ще стане в следващите 2-3 месеца"

Ето какво каза Атанас Бостанджиев за на бъдещия нов стадион на Левски: "Днес ще представим и първата част от инвестицията за стадиона. Левски най-накрая ще има един стадион, който сигурно ще бъден най-модерният на Балканите. Ще вдигне нивото на спорта в България, както заслужаваме всички ние. Оценката за стадиона ще стане в следващите 2-3 месеца най-късно, но ние имаме пълната готовност, за да подкрепим бюджета за стадиона. Аз бях този, който настояваше да се максимизира броят на местата и качеството на изживяването.

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"Ние ще изградим този проект и този клуб"

Инвестицията в бъдещето на този отбор е толкова важна, колкото в настоящето. Имаме вече план за проект за юношеска база, за да се направи инфраструктура, която клубът заслужава, но ще ви разкажем за този проект след няколко седмици. Много се вълнувам от това, както и целият екип. Сигурен съм, че ние ще изградим този проект и този клуб. Ще защитим историята на този клуб и ще го направим по-добър. Няма магия, всичко започва с ясна стратегия и визия. Смятам, че имаме правилен екип от хора. Въпрос е на много търпение, вяра и труд, за да се получат нещата и да правим феновете щастливи.

Беше много лесно да привлечем новите хора в екипа. Те казаха, че никъде не са виждали в целия свят такава гореща, лоялна и атрактивна фен база. Това да го чуя от такива специалисти и бразилци - за мен беше изненада. И аз разбирам колко е силна и какво богатство е това за клуба. Това ги запали и тях".

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