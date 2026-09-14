Атанас Бостанджиев за целите на Левски: "Да постигнем високо европейско ниво и да бъдем шампиони всеки път"

С новата собственост в Левски дойде и ново управление. На Общо събрание в клуба беше взето решението от система с Надзорен и Управителен съвет, включващи съответно Наско Сираков, Антон Краус и Мило Борисов и Даниел Боримиров, Христо Йовов и Галина Костова, "сините" да преминат към модел със Съвет на дирекотрите. Той е съставен от Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев говори на официалната пресконференция след Общото събрание.

Атанас Бостанджиев: "Да направим Левски на едно много високо европейско ниво"

Ето какво каза Атанас Бостанджиев във връзка с целите на Левски: "Искам да се обърна към всички фенове и приятели на клуба, за да благодаря за огромната подкрепа и вяра във възможностите на клуба. Целта е една - да направим Левски на едно много високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони в България всеки път. Да се борим достойно за победи всяка година в УЕФА. Това е реалистична и амбициозна цел. Сигурен съм, че имаме всичко, което е необходимо, за да стане тази цел - реалност.

Още: След Общото събрание в Левски: Ясно е каква е ролята на Наско Сираков

"Това се случва с много работа"

Това няма да е процес за седмица или месец. Това е процес, в който клубът ще се гради и подобрява. Искаме да направим уникална спортна структура и отбор. Наистина да изкараме този отбор на световно и европейско ниво. Това се случва с много работа. Ще има трудни моменти, но призовавам феновете да имат търпение и да подкрепят клуба. Ще направим всичко възможно, за да може тази цел да стане реалност".

Още: Георги Костадинов: "Работя с Еду от месеци, тази система ще подобри процеса"