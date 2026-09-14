100 безплатни прегледа за първите пациенти на новата клиника О.СЕМ в София (СНИМКИ)

Мрежата дентални клиники О.СЕМ продължава да се разраства и вече включва седем филиала в България. Най-новият – О.СЕМ Юг, разположен на ул. „Околовръстен път“ 10В – е третата клиника на бранда в София и най-мащабната му локация в столицата до момента. С откриването ѝ веригата прави следваща стратегическа стъпка в развитието си, насочена към хората, които търсят удобна, комплексна и достъпна дентална грижа.

Разположена на четири етажа, О.СЕМ София Юг обединява опитен екип от дентални специалисти и широк спектър от услуги – от профилактика през лечение на кариес, ендодонтия и пародонтология до специализирани лечения в областта на оралната хирургия и имплантологията, протетиката, денталната естетика, ортодонтията и детската стоматология.

Пространството е организирано с внимание към комфорта на пациентите и създава спокойна, уютна среда, в която експертизата и индивидуалният подход вървят ръка за ръка.

Дентална грижа в ритъма на София

Изборът на локацията във в.з. „Киноцентър III-та част“, на ул. „Околовръстен път“ 10В, е свързан с развитието на южните квартали на София и нарастващия брой семейства, които ги избират за свой дом. След като вече присъства в кв. „Витоша“, с О.СЕМ София Юг брандът разширява достъпа до своите услуги за живеещите в Бояна, Драгалевци, Симеоново, Манастирски ливади и Борово. Локацията е подбрана с мисъл за по-лесния достъп до професионална дентална грижа и удобното ѝ вписване в ежедневието на хората от района.

„О.СЕМ София Юг е създадена с мисъл за по-лесен достъп до професионална дентална грижа – близо до дома и с възможност да се впише естествено в ежедневния график. Вярваме, че грижата за здравето трябва да бъде удобна и навременна, без да изисква допълнително време или сериозна промяна в установения ритъм на пациентите“, споделя Деница Петрова, съосновател на О.СЕМ.

За удобство на посетителите клиниката разполага с безплатен паркинг, а в близост има спирки на градския транспорт. Работното време е от 08:00 до 20:00 ч. в делничните дни и от 09:00 до 15:00 ч. в събота, което позволява посещенията да се впишат лесно в графика на семейства, работещи хора и всички, които живеят в динамиката на големия град.

Комплексна грижа за всяка дентална нужда

Мултидисциплинарният екип на О.СЕМ София Юг обединява специалисти в различни сфери на денталната медицина – обща стоматология, пародонтология, ендодонтия, дентална естетика, ортодонтия, орална хирургия и имплантология. Това позволява при необходимост отделните етапи от лечението да бъдат координирани в рамките на една клиника - независимо дали е рутинна процедура или по-сложна интервенция.

На място са осигурени и възможности за рентгенова и дигитална диагностика и планиране на лечението, включително панорамни и 3D рентгенови изследвания, ортодонтски CEPH снимки и дигитално интраорално сканиране. Така необходимите изследвания могат да бъдат извършени в рамките на клиниката, когато са част от диагностиката и планирането на конкретното лечение.

Седма локация, една обща философия

Откриването на О.СЕМ София Юг е част от по-широката визия на бранда за развитие на денталната грижа в България, в чиято основа са високите стандарти, последователността в качеството и отношението към пациента, без компромиси. Съчетанието от експертиза и технологии от ново поколение, уютна атмосфера и индивидуален подход стои в центъра на стремежа на О.СЕМ да променя очакванията и да утвърждава нов стандарт за дентална услуга.

Със своята седма клиника и трета локация в София О.СЕМ разширява присъствието си в България и вече има филиали в София, Бургас, Стара Загора и Благоевград.

Ново начало за 100 усмивки

В рамките на откриването О.СЕМ София Юг стартира специална инициатива - първите 100 пациенти ще получат безплатен дентален преглед, който включва панорамна рентгенова снимка и консултация със специалист.

Записването на час може да бъде направено бързо и лесно както онлайн, така и на тел. 0877 052 022 или имейл: sofiasouth@osemdental.com.

Повече информация за предлаганите дентални услуги и клиниките на О.СЕМ може да бъде открита на www.osemdental.com.