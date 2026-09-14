Мъж загина при пътен инцидент край Черноочене

65-годишен мъж е загинал, след като е бил блъснат от лек автомобил на главния път I-5 за Гърция през Маказа, в района на село Черноочене, съобщи полицията за БТА. Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 в 16:25 ч. По първоначални данни автомобилът „Мерцедес“ е бил управляван от 27-годишна жена.

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На място е извършен оглед от дежурна оперативна група на Районното управление в Кърджали. Заради тежката катастрофа движението се регулира и се отклонява и в двете посоки.

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