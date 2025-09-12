Макети на торта „Гараш“ в Русе очакват русенци и гости в центъра на града

Ден преди дългоочакваното четвърто издание на Празника на торта „Гараш“, служителите на ОП „Русе Арт“ разположиха макети на шоколадовия десерт в централната част на Русе. Желаещите да направят снимки със сладкото изкушение могат да го направят на пл. „Княз Ал. Батенберг“ и пред Паметника на свободата. Събитието се организира от Община Русе, ОП "Русе Арт" и Общинска фондация "Русе - град на свободния дух".

Празникът на торта „Гараш“ ще започне на 13 септември /събота/ в 10 ч. на сцената до Съдебната палата, когато ще бъде официалното откриване. Тогава ще започне и конкурсът за домашно приготвена торта „Гараш“, в който тази година има рекорден брой записани участници – близо 100. Те ще се състезават в две направления - за класическа рецепта на шоколадовия десерт и за нетрадиционен прочит при приготвяне на тортата. Жури с председател известният и зад граница сладкар шеф Иван Александров и членове - шеф Иван Сарамандов, работил в ресторант с 3 звезди „Мишлен“, шеф Момчил Кирилов от „Фитнес шеф Русе“, шеф Светломир Петров - главен готвач на „Дунав Плаза“, и русенката шеф Дария Русанова, преминала мастър класове при едни от най-популярните сладкари в България и по света, ще избере най-добрите сладки изкушения.

Също от 10 ч. Академия „Деца шампиони“ ще проведе пред сградата на Община Русе състезания за най-малките русенчета и техните родители. В 11 ч. от Паметника на свободата ще тръгне първата от общо 3 туристически безплатни обиколки с екскурзовод. Следващите часове за разглеждане на Русе и неговите забележителности са 14 и 17 ч.

От 12:00 ч. на Ларгото пред Операта започва детският мастър клас по сладкарство с шеф Иван Александров. Под ръководството на професионалния екип децата ще имат възможност сами да приготвят торта „Гараш“ и ще получат дипломи и сладки изненади за участието си. В същото време известният сладкар ще демонстрира приготвянето на миниатюрни хапки „Гараш“ по своя рецепта, от които ще могат да се насладят и всички присъстващи. Тази демонстрация ще се проведе на сцената до Съдебната палата между 16:30 и 18 ч.

През целия ден русенци и гостите на града ще могат да заснемат клипове и снимки за спомен в специалната фотобудка „360 Selfie Moments“, разположена пред Паметника на свободата. За малки и големи е подготвена и работилницата „Рисуваме торта в небето“, организирана от екипа на Русенската художествена галерия, където участниците ще рисуват, вдъхновени от едноименната творба на Джани Родари. Тя ще се проведе в шатрата срещу Съдебната палата между 14 и 16 ч.

Специално участие за празника ще направи и популярният актьор Владо Карамазов, който е брат на шеф Александров. Той ще бъде водещ на кулинарния конкурс, а феновете му ще имат възможност да се срещнат и да се снимат с него на специално обособен кът пред Паметника на свободата между 12:30 и 14 ч.

Известната русенска сладкарка Дария Русанова също ще представи открит мастър клас по приготвяне на шоколадови бонбони на сцената до Съдебната палата в 14:30 ч.

И тази година сред партньорите на празника са ресторант „Crazy Fish“ и ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“. Екипът на ресторанта ще проведе кулинарна демонстрация на сцената до Съдебната палата в 16 ч., а учениците от училището ще предложат забавления за най-малките, включително детска дискотека и прожекция на анимацията „Old is Gold“ на откритата сцена пред Община Русе в 18 часа.

Кулминацията на празника ще започне в 19:30 ч. с концерт на Михаела Филева, която ще изпълни своите най-популярни хитове пред Община Русе. В 20:30 на сцената ще се качат Deep Zone Project, за да зарадват публиката със своите изпълнения. Четвъртото издание на Празника на торта „Гараш“ ще завърши с впечатляващото лазерно шоу на Анди Фолкнър, съпроводено от специално подбрана музика. Жителите и гостите на Русе ще могат да се насладят на светлинната магия от 22 ч. на пл. „Свобода“.