Терзиев постави образованието на първо място в бюджета за 2026 г.

Приоритет номер 1 в бюджета на Столичната община за 2026 година е всичко, свързано с образованието. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на представянето на рамката на проектобюджета за догодина на семинар в Правец. "Нека да си спестим част от емоциите, които имахме покрай последния бюджет и да направим нещо наистина добро за града", каза Терзиев. Той изрази надежда това да стане с активната работа на администрацията, Столичния общински съвет, районните кметове, така че да бъде постигнат един добър бюджет.

"Това не е бюджетът на кмета, а най-доброто, което би трябвало да можем да произведем, за да защитим добрите идеи за града", заяви Терзиев.

Други приоритети

Той постави като най-важен приоритет в бюджета образованието - строителство и проектиране на детски градини, грижа за всяко едно дете, преобразяване на училищните дворове и преминаване към изцяло едносменен режим, създаване на спортни съоръжения във всеки квартал. "Започваме с четири пилотни проекта, ще проектираме 10 нови съоръжения, които да покажат как би трябвало да изглеждат училищните дворове. Грижата за децата трябва да започва от образованието", каза кметът.

Инвестициите в транспорта са вторият голям приоритет, който открои Терзиев. По неговите думи се предвижда подмяна на подвижния състав, разширение на метрото, изключително много инвестиции в релсов път, нови булеварди и улици, по които да се движат новите превозни средства.

Третата голяма тема в бюджета са кварталите на града. Разширява се програмата за осветление, продължава рехабилитацията на пътната мрежа, поддръжката на пътната маркировка, подмяната на тротоари, разширяват се програмите за рехабилитация на пътната мрежа, полагане на маркировка, утрояване на броя облагородени т.нар. кални точки. "Ако сега облагородяваме около 30-35 кални точки, планираме догодина те да станат над 100", заяви Терзиев и допълни, че така ще бъде подпомогнато паркирането.

"За паркирането се очаква да има голям пробив, свързан с изграждането на десетки нови паркинги. Това ще стане чрез публично-частни партньорства и няма да се финансират през бюджета", уточни кметът.

Друга голяма тема, която се продължава в бюджета за догодина, е въвличането на гражданите в процеса по създаването на т.нар. граждански бюджети. Целта според него е гражданите да виждат пряка връзка между техните идеи и това, което наистина се случва в София.

По думите на кмета за догодина Столичната община ще обърне още по-голямо внимание на децентрализацията, така че повече средства да стигат до районните кметове за проектиране и различни, важни за гражданите инициативи. "Това не се случва на държавно ниво, но искаме да покажем какъв може да бъде моделът. Искаме днес да подходим партньорски и да се фокусираме върху принципите, върху които се съгласяваме, за да бъде по-лесна дискусията за отделните обекти", каза още кметът.